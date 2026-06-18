उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 12 फैसलों को मंजूरी, इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
उत्तराखंड सरकारी की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य को 'पूर्ण साक्षर' घोषित किए जाने सहित कई फैसलों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम ने खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इन फैसलों की जानकारी शेयर की है। सीएम ने बताया कि 'सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि, पर्यटन, कर्मचारी कल्याण, पशुपालन एवं सुशासन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ये निर्णय राज्य के विकास को नई गति देंगे।
बैठक में प्रदेश को पूर्ण साक्षर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य में वर्तमान साक्षरता दर 98 फीसदी से ज्यादा है। बैठक में सगंध केंद्र, सेलाकुई में मिलावट जांच सुविधा विकसित की जाएगी, इसके लिए पांच पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं आबाकारी विभाग के अंतर्गत होलोग्राम के दोहराव की स्थिति में टैक्स सिर्फ एकबार लिया जाएगा।
उपनल कर्मियों के लिए गुड न्यूज
बैठक में उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ डेट 15 अगस्त 2024 किए जाने को भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि अबतक उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने के लिए 12 नवंबर 2018 की कट ऑफ डेट लागू थी।
वहीं मिडिल ईस्ट में युद्ध के वजह से बढ़ी बिटुमेन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोत्तरी के वजह से बिटुमेन की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा अधीनस्थ सेव चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में दस्तावेज सत्यापने के लिए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राहत मिलेगी।
घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा का 20 फीसदी हिस्सा
बैठक में चार धाम यात्रा केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्गों पर चलाए जाने वाले घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा का 20 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का फैसला भी लिया गया है। प्रदेश के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि बीमा की बाकी बची 80 फीसदी राशि का भुगतान पशु मालिक करेंगे।
हिमालयन कार रैली के आयोजन
कैबिनेट बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य के कारागार नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। वहीं एमब्रियो ट्रांसफर टेक्नॉलजी के जरिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गोवंश आधारित पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है।
आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी और प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी गई जिनका हाल में ही निधन हुआ है। वहीं मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का बीते महीने निधन हुआ था।
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