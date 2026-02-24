अग्निवीर योजना में हो सकता है सुधार, अगर...; संघ प्रमुख मोहन भागवत कह गए बड़ी बात
RSS Chief Mohan Bhagwat: देहरादून पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना में सुधार हो सकता है। अगर जरूरत पड़े तो रिव्यू कर सकते हैं।
RSS Chief Mohan Bhagwat: देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अग्निवीर योजना पर बड़ा बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ बेहतर सोच कर ही अग्निवीर योजना शुरू की गई है। पहला बैच अब आने वाला है। ऐसे में यदि कुछ सुधार की जरूरत है, तो रिव्यू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता पेंशन पर कर छूट देने की मांग जहां पहुंचानी है, वहां पहुंचा दी गई है। देश के आर्थिक हालात को देखते हुए मांग करने वालों और मांग मानने वालों को विचार करना होगा।
आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने सामाजिक सद्भाव से सामाजिक भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया है। साथ ही पूर्व सैनिकों से आरएसएस से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेना के रहते कभी शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो पूर्व सैनिक युवाओं को देश सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित भी कर सकते हैं।
भागवतः हजारों साल से समाज को भेदभाव से बांटा
गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन कल्चर सेंटर में सोमवार को पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि जिन लोगों ने दो हजार साल सामाजिक भेदभाव झेल कर भी गद्दारी नहीं की, क्या उनके लिए हम 200 साल इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हजारों साल से अपने ही देश में भेदभाव से समाज को बांटा है। ये अभी भी हो रहा है। शहरों में अलग रूप में तो गांवों में उसका स्वरूप अलग है। जिन लोगों ने इस छुआछूत, भेदभाव का असहनीय दंश झेला, उनके लिए क्या हम सद्भावना नहीं दिखा सकते।
मंदिर, पानी और श्मशान सभी के लिए समान
भागवत ने कहा कि तमिलनाडु में एक जाति के लोगों ने खुद को एससी कैटेगरी से बाहर करने की मांग सरकार से की है। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उन्हें अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपसी सद्भाव से ही समाज में ये भेदभाव मिटेगा। मंदिर, पानी, श्मशान सभी के लिए एक समान है। हिंदू समाज को एकजुट करने को सामाजिक समरसता मुहिम संघ चल रहा है। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम संपन्न होते ही पंच परिवर्तन कार्यक्रम अभियान से हिंदू समाज को एकजुट करने के काम में तेजी लाई जाएगी।
लोभ, लालच, झूठ और मजबूरी वाला धर्मांतरण हो बंद
संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि लोभ, लालच, जबरदस्ती, मजबूरी, झूठी बातों से कराए जाने वाला धर्मांतरण बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ सख्त जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून बनना चाहिए। हिंदुओं को जगाने, बचाने, बढ़ाने से लेकर घर वापसी कराई जाए। ये न अनैतिक है। न ही असंवैधानिक है। बदलने वालों के लिए संघ का दरवाजा हमेशा खुला है।
गिलगित तक पूरा कश्मीर हमारा
भागवत ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान अधिकृत गिलगित तक पूरा कश्मीर ही हमारा है। सभी पड़ोसी देश एक समय पर भारत ही थे। जो हमसे अलग हुए, वे आज तक दुख में हैं। भारत आज भी एक है और समृद्ध है। जो इस सच को नकारेगा, वो ठोकर ही खाएगा। जो पड़ोसी देश भारत के साथ रहे, वे आगे बढ़े। पड़ोसी देशों के साथ हर संकट में भारत खड़ा रहा। जबकि जो दोस्त कहलाते थे, वे कभी मदद में आगे नहीं आए।
