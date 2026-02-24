Hindustan Hindi News
अग्निवीर योजना में हो सकता है सुधार, अगर...; संघ प्रमुख मोहन भागवत कह गए बड़ी बात

Feb 24, 2026 11:10 am ISTGaurav Kala देहरादून
RSS Chief Mohan Bhagwat: देहरादून पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना में सुधार हो सकता है। अगर जरूरत पड़े तो रिव्यू कर सकते हैं।

अग्निवीर योजना में हो सकता है सुधार, अगर...; संघ प्रमुख मोहन भागवत कह गए बड़ी बात

RSS Chief Mohan Bhagwat: देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अग्निवीर योजना पर बड़ा बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ बेहतर सोच कर ही अग्निवीर योजना शुरू की गई है। पहला बैच अब आने वाला है। ऐसे में यदि कुछ सुधार की जरूरत है, तो रिव्यू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता पेंशन पर कर छूट देने की मांग जहां पहुंचानी है, वहां पहुंचा दी गई है। देश के आर्थिक हालात को देखते हुए मांग करने वालों और मांग मानने वालों को विचार करना होगा।

आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने सामाजिक सद्भाव से सामाजिक भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया है। साथ ही पूर्व सैनिकों से आरएसएस से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेना के रहते कभी शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो पूर्व सैनिक युवाओं को देश सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित भी कर सकते हैं।

भागवतः हजारों साल से समाज को भेदभाव से बांटा

गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन कल्चर सेंटर में सोमवार को पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि जिन लोगों ने दो हजार साल सामाजिक भेदभाव झेल कर भी गद्दारी नहीं की, क्या उनके लिए हम 200 साल इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हजारों साल से अपने ही देश में भेदभाव से समाज को बांटा है। ये अभी भी हो रहा है। शहरों में अलग रूप में तो गांवों में उसका स्वरूप अलग है। जिन लोगों ने इस छुआछूत, भेदभाव का असहनीय दंश झेला, उनके लिए क्या हम सद्भावना नहीं दिखा सकते।

मंदिर, पानी और श्मशान सभी के लिए समान

भागवत ने कहा कि तमिलनाडु में एक जाति के लोगों ने खुद को एससी कैटेगरी से बाहर करने की मांग सरकार से की है। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उन्हें अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपसी सद्भाव से ही समाज में ये भेदभाव मिटेगा। मंदिर, पानी, श्मशान सभी के लिए एक समान है। हिंदू समाज को एकजुट करने को सामाजिक समरसता मुहिम संघ चल रहा है। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम संपन्न होते ही पंच परिवर्तन कार्यक्रम अभियान से हिंदू समाज को एकजुट करने के काम में तेजी लाई जाएगी।

लोभ, लालच, झूठ और मजबूरी वाला धर्मांतरण हो बंद

संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि लोभ, लालच, जबरदस्ती, मजबूरी, झूठी बातों से कराए जाने वाला धर्मांतरण बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ सख्त जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून बनना चाहिए। हिंदुओं को जगाने, बचाने, बढ़ाने से लेकर घर वापसी कराई जाए। ये न अनैतिक है। न ही असंवैधानिक है। बदलने वालों के लिए संघ का दरवाजा हमेशा खुला है।

गिलगित तक पूरा कश्मीर हमारा

भागवत ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान अधिकृत गिलगित तक पूरा कश्मीर ही हमारा है। सभी पड़ोसी देश एक समय पर भारत ही थे। जो हमसे अलग हुए, वे आज तक दुख में हैं। भारत आज भी एक है और समृद्ध है। जो इस सच को नकारेगा, वो ठोकर ही खाएगा। जो पड़ोसी देश भारत के साथ रहे, वे आगे बढ़े। पड़ोसी देशों के साथ हर संकट में भारत खड़ा रहा। जबकि जो दोस्त कहलाते थे, वे कभी मदद में आगे नहीं आए।

लेखक के बारे में

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

