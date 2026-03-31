रोडरेज में मारे गए ब्रिगेडियर के पीछे जेन-जी क्लब विवाद, बदला लेने घात लगाए थे बदमाश
Dehradun Road Rage Killing: देहरादून में रोडरेज में जान गंवाने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर के पीछे मसूरी रोड पर जेन-जी क्लब विवाद था। क्लब में अपनी हरकतों से निकाले गए बदमाश क्लब के कर्मचारियों से बदला लेने के लिए घात लगाए थे।
Dehradun Road Rage Killing: देहरादून की सड़कें एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठीं। सोमवार को बैखौफ युवकों ने फिल्मी स्टाइल में एक-दूसरे की कारों का पीछा करते हुए सरेराह फायरिंग की। इस फायरिंग में मॉर्निंग वॉक कर रहे 70 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी सीने पर गोली लगने से मारे गए। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों कारों की खौफनाक रेस का मंजर कैद हुआ है। ब्रिगेडियर जोशी की हत्या महज हादसा नहीं, मसूरी रोड पर स्थित जेन-जी नाइट क्लब विवाद का परिणाम है। जहां एक युवती को लेकर क्लब के बाउंसर और बदमाशों के बीच विवाद हुआ था।
रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत का यह पूरा घटनाक्रम मसूरी रोड स्थित जेन जी क्लब से शुरू हुआ। जैन जी क्लब में रविवार रात शुरू हुई पार्टी सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे तक चल रही थी। वहां आई एक युवती को लेकर क्लब में मौजूद काली स्कॉर्पियो सवार कुछ युवकों की अन्य युवकों से कहासुनी हो गई। जब क्लब के कर्मचारियों और बाउंसरों ने बीच-बचाव किया तो विवाद और बढ़ गया।
बदला लेने घात लगाए थे बदमाश
बाउंसरों ने स्कॉर्पियो सवार युवकों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बाहर हुई इस मारपीट में आरोपियों की स्कॉर्पियो का पीछे का शीशा टूट गया। इसका बदला लेने के लिए आरोपी युवक सुबह करीब छह बजे तक क्लब के बाहर ही घात लगाए बैठे रहे। जैसे ही कर्मचारी फॉर्च्यूनर कार से निकले तभी आरोपी उनके पीछे हो गए और फायरिंग करने लगे।
कर्मचारी चार्जर लेने लौटा तो शुरू हुई मौत की रेस
क्लब बंद होने के बाद तीन कर्मचारी मालिक संदीप की फॉर्च्यूनर कार से घर के लिए निकले। तभी एक कर्मचारी का मोबाइल चार्जर क्लब में छूट गया। जैसे ही वह कार लेकर चार्जर लेने वापस लौटा, बाहर पहले से मौजूद स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने उसे घेर लिया। खुद को घिरता देख क्लब कर्मचारी ने कार दौड़ा दी। इसके बाद जोहड़ी से सप्लाई की तरफ दोनों कारों के बीच रेस शुरू हो गई। इसी दौरान स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर पर फायर किए गए और एक गोली ब्रिगेडियर को लग गई।
जेन जी क्लब को आबकारी विभाग ने जारी किया नोटिस
आबकारी विभाग ने जेन जी क्लब के देर रात तक खुलने और युवकों के बीच विवाद शुरू होने के मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से जेन जी क्लब प्रबंधन के मैनेजर व कर्मचारियों केफोन नंबर बंद हो गए थे। आबकारी विभाग ने क्लब परिसर में नोटिस चस्पा कर 31 मार्च तक सीसीटीवी पर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिला तो बार लाइसेंस कैंसिल होगा।
कई दिनों से बंद क्लब हाल में ही फिर हुआ शुरू
आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि घटना के बाद जेन जी क्लब टीम पहुंची थी। यहां मैनेजर समेत स्टाफ कोई नहीं मिला। फोन नंबर तक स्विच ऑफ थे। विभाग ने क्लब प्रबंधन के परिचित से संपर्ककिया और सीसीटीवी उपलब्ध कराने की बात कही। जांच में यह सामने आया कि क्लब कई दिनों से बंद था और हाल फिलहाल ही शुरू हुआ था। विभाग ने क्लब प्रबंधन के पास लाइसेंस मौजूद होने का दावा किया है।
गनीमत रही कि ट्रैफिक कम था और स्कूल भी बंद था
जोहड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना दिल दहलाने वाली थी। गनीमत यह रही कि सड़क पर ट्रैफिक कम था। स्कूल भी अवकाश के कारण बंद था। फायरिंग सुनकर आसपास के लोग घरों से निकल आए जिसके बाद हमलावर कार लेकर फरार हो गए।
गिरफ्तार आरोपी
● रोहित (20 वर्ष) निवासी दिल्ली। (क्लब कर्मचारी/फॉर्च्यूनर सवार)
● मो. अखलाक (23 वर्ष): पुत्र मो. सगीर, निवासी बिहार। (क्लब कर्मचारी/फॉर्च्यूनर सवार)
● संदीप कुमार (43 वर्ष): निवासी पश्चिमी दिल्ली। (जेन-जी क्लब का मालिक, हथियार सप्लायर)
● आदित्य चौधरी (20 वर्ष) पुत्र अंकुर चौधरी, निवासी ननूरखेड़ा नालापानी, रायपुर, देहरादून। (स्कॉर्पियो सवार)
ये हैं फरार आरोपी
● शांतनु (मुख्य शूटर), कविश त्यागी, समीर चौधरी, वैभव।
पकड़े गए आरोपियों से ये हुआ बरामद
● एक तमंचा (315 बोर)
● एक तमंचा (32 बोर)
● 4 कारतूस और 02 खोखे
● बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो कार
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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