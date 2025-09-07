राहुल गांधी सही थे, केंद्र ने 8 साल बाद सच्चाई स्वीकारी; GST सुधार पर कांग्रेस का फिर वार
जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला लगातार जारी है। देहरादून राजीव भवन में प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस ने जीएसटी में बदलाव को देरी से उठाया गया अधूरा सही कदम बताया।
मोदी सरकार द्वारा जीएसटी के दो स्लैब हटाने को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि राहुल गांधी सही थे और केंद्र को आठ साल बाद स्वीकार करना ही पड़ा। राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था। शनिवार को देहरादून कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने जीएसटी में बदलाव को देरी से उठाया गया अधूरा सही कदम बताया है।
मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि जीसटी कर प्रणाली में हुए ताजा सुधार से साफ हो गया है कि लोगों पर टैक्स का अनुचित बोझ लादा गया था। इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया था। केंद्र सरकार ने आठ साल बाद माना कि राहुल गांधी सही थे।
काजी ने जीएसटी ढांचे में परिवर्तन के बाद उन्होंने उत्तराखंड सहित छोटे और हिमालयी राज्यों के वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कहा कि जीएसटी ने राज्यों की टैक्स व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों की कमर तोड़कर रख दी है।
हिमालयी राज्यों की बैठक गैरसैंण में की जाए: माहरा
प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों की जीएसटी काउंसिल की बैठक गैरसैंण में बुलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से केंद्र के इशारे पर चल रही है। राज्य के हित की बात को उठाया ही नहीं जा रहा है। सवाल यह है कि आज सरकार को जीएसटी पर अपने ही फैसले पर पुनर्विचार क्यों करना पड़ा?
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।