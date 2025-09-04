पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे जमीयत और इमाम संगठन, मस्जिदों से जुटा रहे चंदा
पंजाब में बाढ़ से हालात भयावह हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुस्लिम समाज आगे आया है। देहरादून में जमीयत और इमाम संगठन मस्जिदों से चंदा जुटा रहे हैं।
पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद को देहरादून का मुस्लिम समाज आगे आया है। जमीयत उलमा-ए-हिंद, इमाम संगठन उत्तराखंड और मुस्लिम सेवा संगठन ने पीड़ितों की मदद के लिए मस्जिदों में लोगों से चंदा एकत्र करने की अपील की है।
शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी, जमीयत उलमा-ए-हिंद के जिला सदर मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी, नगर अध्यक्ष मुफ्ती अयाज कासमी, इमाम संगठन अध्यक्ष मुफ्ती रईस कासमी, मुस्लिम सेवा संगठन अध्यक्ष नईम कुरैशी व उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी ने वीडियो संदेश जारी किए।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। पंजाब में बाढ़ से हालात मुश्किल हो गए हैं। वहां के लोगों को मदद की जरूरत है।
मुस्लिम संगठनों की ओर से समाज के माध्यम से इन जगहों पर राशन, कपड़ा और दवाई आदि की मदद पहुंचाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि शहरभर से मस्जिदवार चंदा पलटन बाजार जामा मस्जिद में पहुंचाएं या जारी किए गए क्यूआर कोड पर मदद करें। शनिवार को एक दल राहत सामग्री लेकर पंजाब के लिए रवाना होगा।
