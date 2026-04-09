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खुद को सजा दे रही हूं, माफ करना; पति के नाम सुसाइड नोट लिखकर विवाहिता फंदे से झूली

Apr 09, 2026 10:08 am ISTGaurav Kala देहरादून
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देहरादून में विवाहिता ने पति को आखिरी नोट में लिखा- खुद को सजा दे रही हूं, माफ करना… यह कहकर वो फंदे से झूल गई। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मामला पहली नजर में संदेहास्पद लग रहा है।

खुद को सजा दे रही हूं, माफ करना; पति के नाम सुसाइड नोट लिखकर विवाहिता फंदे से झूली

मैनें गलत किया, इसलिए खुद को सजा दे रही हूं। मेरे पति मुझे माफ कर देना...। देहरादून के गोविंदगढ़ में इस तरह का सुसाइड नोट लिखकर 40 वर्षीय विवाहिता फांसी के फंदे पर झूल गई। परिवार वाले दरवाजा तोड़कर फंदे से उतारकर जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे महिला के प्राण जा चुके थे।

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान सपना (40 वर्ष) पत्नी विजय, निवासी राजीव कॉलोनी, गोविंदगढ़ के रूप में हुई है। बुधवार दोपहर को कैंट क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल से पुलिस को महिला की मौत की सूचना मिली। इसके बाद बसंत विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

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15 साल पहले हुई थी शादी

परिजनों ने पुलिस को बताया कि सपना की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और वह अपने परिवार के साथ रह रही थी। बुधवार दोपहर उसने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपने पति से माफी मांगते हुए लिखा—“मैंने गलत किया, इसलिए खुद को सजा दे रही हूं। मेरे पति मुझे माफ कर देना…”। इसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली।

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जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो सपना फंदे पर लटकी हुई मिली। आनन-फानन में उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

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पुलिस ने जांच शुरू की

बसंत विहार थानाध्यक्ष अशोक राठौर ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट बरामद कर लिया गया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि किन परिस्थितियों में महिला ने यह कदम उठाया।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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