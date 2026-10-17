उत्तराखंडवासियों के लिए खुशखबरी! महानवमी पर सार्वजनिक अवकाश; CM पुष्कर सिंह धामी का ऐलान
Utarakhand Ram Navami Public Holiday: उत्तराखंडवासियों के लिए खुशखबरी है। 19 अक्टूबर यानी महानवमी पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ने खुद इसका ऐलान किया है।
Utarakhand Ram Navami Public Holiday: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर महानवमी के अवसर पर 19 अक्तूबर (सोमवार) को छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि सार्वजनिक अवकाश का फैसला प्रदेशवासियों की आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है।
सीएम ने कहा ‘शारदीय नवरात्रि की महानवमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों की आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए 19 अक्टूबर को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि सभी लोग इस पावन पर्व को अपनी परंपराओं और श्रद्धा के साथ मना सकें। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है कि इस गौरवशाली विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक निरंतर आगे बढ़ाया जाए।’
और क्या-क्या बोले सीएम धामी?
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं परंपराएं हमारी समृद्ध विरासत की पहचान हैं। हमारे त्योहार सांस्कृतिक जड़ों को सशक्त बनाने के साथ ही समाज में आस्था, सद्भाव और एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं। राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन तथा इसके मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैंक में भी रहेगी छुट्टी
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना भी जारी की गई है। इसमें में बताया गया है कि उत्तराखंड प्रदेश शासन ने महानवमी के पावन अवसर पर 19 अक्टूबर (सोमवार) को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। सोमवार को बैंक, कोषागारों और उप कोषागारों में भी छुट्टी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं ऐलान
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी 19 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया था। प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन) एसवीएस रंगा राव द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत पूर्व में निर्धारित अवकाश सूची में संशोधन करते हुए सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, उच्च न्यायालय, बैंकों और संबंधित विभागों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में 20 अक्टूबर को महानवमी और विजयदशमी का अवकाश निर्धारित था, लेकिन पर्व के महत्व, पूजा-अर्चना और आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लिया है कि अब 19 अक्टूबर को भी महानवमी के पावन पर्व पर संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
(वार्ता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग