रिहा होंगे 70 साल से अधिक उम्र के कैदी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उत्तराखंड में लागू करने की प्रक्रिया तेज
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शासन और जेल प्रशासन ने लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिसके बाद 70 साल से अधिक उम्र के कैदियों की रिहाई की राह आसान हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जेलों में बंद बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की समय से पहले रिहाई संभव हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद शासन और जेल प्रशासन ने राज्य में इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कोर्ट ने मानवीय गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए राज्यों को तीन महीने के भीतर नीति अधिसूचित करने के निर्देश जारी किए हैं।
राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य सरकार आपस में समन्वय स्थापित कर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप नई रिहाई नीति का खाका तैयार कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार को कैदियों के स्वास्थ्य का निष्पक्ष आकलन करने के लिए मंडल और राज्य स्तर पर मेडिकल बोर्ड गठित करना होगा। यह बोर्ड कैदियों की बीमारी और उनकी शारीरिक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगा।
मामलों की समीक्षा करेगी रिव्यू कमेटी
जिला स्तर पर गठित अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी नियमित रूप से बुजुर्ग और गंभीर बीमार कैदियों के मामलों की समीक्षा करेगी। जिन मामलों में सरकार की ओर से रिहाई की सिफारिश नहीं होगी, वहां जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कैदियों की ओर से अदालत में जमानत या रिहाई की अर्जी दाखिल करेगा।
राज्य सरकार को दाखिल करना होगा अनुपालन हलफनामा
उत्तराखंड सरकार को इस दिशा में उठाए गए कदमों और चिन्हित, रिहा कैदियों के आंकड़ों के साथ छह महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा। सचिव गृह शैलेश बगौली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के क्रम में इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया
रिहाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए सभी आवेदन अनिवार्य रूप से ई-प्रिजन पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल जांच, बोर्ड की सिफारिश, और जेल प्रशासन के फैसलों का पूरा ब्योरा डिजिटल रहेगा, ताकि कोई मानवीय देरी न हो।
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