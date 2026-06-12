3 बच्चे होंगे तभी बच पाएंगे हिंदू; प्रवीण तोगड़िया ने काशी और मथुरा का भी किया जिक्र
देहरादून में राष्ट्रीय बजरंग दल के सम्मेलन में प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अब दो से काम नहीं चलेगा। हिंदू तभी बच पाएंगे, जब तीन बच्चे होंगे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर काशी और मथुरा में भी दोहराने की अपील की।
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिन्दुत्व की रक्षा के लिए दो नहीं, तीन बच्चे पैदा करें। तभी हिंदू समाज की सुरक्षा हो सकेगी। देश के अंदर और विदेशों में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भारत के सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा।
उन्होंने कहा कि इसके लिए हिंदुओं को जातिवाद की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना होगा। यह बातें उन्होंने हर्बटपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के एकजुट होने से ही वर्तमान परिस्थितियों का मुकाबला किया जा सकता है। कहा कि भारत के हिंदुओं के एकजुट होने से विश्व भर में फैले हिंदुओं की सुरक्षा होगी। खासकर उन देशों में कहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में साजिश के तहत हिंदुओं का कत्लेआम और धर्म परिर्तन कराया जा रहा है।
गरीब की मदद में बनेगा अनाज बैंक
तोगड़िया ने कहा कि प्रत्येक सक्षम घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर अनाज बैंक तैयार किया जाएगा, जिसे देश के करोड़ों गरीब परिवारों को बांटा जाएगा। इसके साथ ही गांवों में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं के मान-सम्मान और अस्मिता की रक्षा के साथ ही सभी हिंदू परिवारों को पूर्णरूप से सक्षम बनाना चाहता है।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल हर गांव, गली और हर शहर में हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत कर रहा है। विजयादशमी पर हर घर और हर मंजिर में शस्त्र पूजन किया जाएगा, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है।
हिंदुओं को सशक्त होना जरूरी
तोगड़िया ने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए सभी हिंदू का आर्थिक तौर पर संपन्न होना जरूरी है। इसके लिए हर हिंदू को अपनी दैनिक जरूरत का सामान हिंदू व्यापारी से ही खरीदना होगा। छोटे हिंदू व्यापारी भी देश को सक्षम हिंदुओं के सहयोग से ही आर्थिक तौर पर संपन्न हो सकें।
मथुरा-काशी हिंदुओं के धार्मिक स्थल रहेंगे
तोगड़िया ने कहा कि देश के हिंदू एकजुट हुए तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। यही इतिहास मथुरा और काशी में दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि मथुरा और काशी सनातन संस्कृति की शुरुआती दौर से ही हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं और आगे भी रहेंगे।
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