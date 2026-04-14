काम की बात: प्रधानमंत्री मोदी का देहरादून में रोड शो आज, आप भी अपना रूट देखकर ही निकलें
PM Modi Road Show: आज पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद उनका देहरादून में रोड शो भी है। इसलिए कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। आप भी अपना रूट देखकर ही घर से निकलें।
PM Modi Road Show: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को देहरादून में होने वाले रोड शो और जनसभा के चलते दून में बड़ा ट्रैफिक डायवर्ट प्लान लागू रहेगा। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने अपील की कि किसी भी तरह की असुविधा से बचने को डायवर्जन प्लान का पालन करें। दून से दिल्ली, सहारनपुर रूट पर रविवार से लागू डायवर्जन प्लान मंगलवार को भी लागू रहेगा।
12 सेक्टरों में पार्किंग
आशारोड़ी चेकपोस्ट से लेकर ओएनजीसी चौक तक मानव शृंखला के लिए 12 सेक्टर बनाए गए हैं। आशारोड़ी और मोहब्बेवाला की तरफ से आने वालों के लिए आरटीओ चेकपोस्ट और महिंद्रा सर्विस सेंटर के पास पार्किंग होगी। आईएसबीटी और ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र के लिए दून बिजनेस पार्क और संडे बाजार पार्किंग तय की गई है। जीएमएस रोड और निरंजनपुर मंडी की ओर आने वाले वाहन मंडी पार्किंग और सेफ्रॉन लीफ के पास खड़े होंगे।
कैंट क्षेत्र की व्यवस्था
कैंट चौक से सीएसडी जाने वाले वाहनों को डाकरा बाजार से एमएच के पास कट से भेजा जाएगा। कैंट से पोस्ट ऑफिस तिराहे तक वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी। सर्किट हाउस तिराहे से कैंट की ओर आने वाले वाहन हाथीबड़कला-दिलाराम चौक से जाएंगे।
यहां डायवर्ट होगा ट्रैफिक
सेंट ज्यूड चौक, कारगी चौक, चौकी पंडितवाड़ी, लालपुल, बल्लीवाला अंडरपास, सर्किट हाउस तिराहा, पुरकुल-जोहड़ी गांव कट, कैंट चौक, दून स्कूल तिराहा, पोस्ट ऑफिस तिराहा, सीएसडी तिराहा, एनेक्सी तिराहा और आईएसबीटी।
अन्य पार्किंग
वीआईपी, अतिविशिष्ट अतिथियों के वाहन कार्यक्रम स्थल के पास महिंद्रा ग्राउंड में पार्क होंगे। ड्यूटी लगे पुलिस, राजकीय स्टाफ के वाहन स्व. हरबंस कपूर कम्युनिटी हॉल में पार्क होंगे। आम लोगों के दोपहिया और चौपहिया वाहन आर्मी बैरियर (तोप चौक के पास) और गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज ग्राउंड बीजापुर गेस्ट हाउस के पास पार्क होंगे।
दर्शनलाल चौक जाने वाले वाहन ओरिएंट चौक से मुड़ेंगे
चकराता रोड से दर्शनलाल चौक जाने वाले वाहनों को ओरिएंट चौक की तरफ मोड़ा जाएगा। यात्रा के पलटन बाजार में प्रवेश करते ही बाहरी मार्गों पर यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। राजा रोड से तहसील चौक पहुंचने पर प्रिंस चौक से तहसील चौक जाने वाले वाहनों को चंदन नगर की ओर और द्रोण कट से आने वाले ट्रैफिक को आईजी कट होते हुए दून चौक भेजा जाएगा। दर्शनलाल चौक और लैंसडौन चौक पहुंचने पर तहसील, बुद्धा और दर्शनलाल चौक की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह रोककर अन्य मार्गों पर भेजा जाएगा। वापस कनक व सर्वे चौक पहुंचने पर ओरिएंट और लैंसडौन चौक से कनक चौक की ओर कोई वाहन नहीं जाएगा।
समारोह में आने वाले लोगों के लिए यह है ट्रैफिक प्लान
बसों के लिए रूट और पार्किंग
● कुमाऊं, हरिद्वार, ऋषिकेश और आईएसबीटी की ओर से बसें रिस्पना-घंटाघर-बिंदाल होते हुए दून स्कूल-आकाश गंगा तिराहे से आकर पोस्ट ऑफिस तिराहे पर सवारियां उतारेंगी। इनकी पार्किंग ओएनजीसी हैलीपैड ग्राउंड, नींबूवाला में होगी। चकराता और प्रेमनगर की ओर से आने वाली बसें भी सवारियां यहीं उतारकर इसी ग्राउंड में पार्क होंगी।
● मसूरी, राजपुर, रायपुर, सहस्रधारा की ओर से आने वाली बसें दिलाराम-हाथीबड़कला होते हुए सीएसडी तिराहे पर सवारियां उतारेंगी। इनकी पार्किंग चांदमारी ग्राउंड में कराई जाएगी।
● रुड़की, सहारनपुर की ओर से आने वाली बसें आराघर-सर्वे चौक होते हुए सीएसडी तिराहे पर पहुंचेंगी। इनकी पार्किंग बीजापुर फिल्टर प्लांट एमईएस ग्राउंड में रहेगी।
3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मोदी की सुरक्षा के लिए तैनात
प्रधानमंत्री मोदी के आज 14 अप्रैल को देहरादून दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। दौरे को सुरक्षित और त्रुटिरहित बनाने के लिए 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भारी-भरकम फौज चप्पे-चप्पे पर तैनात की गई है। सोमवार को कार्यक्रम का पूरा रिहर्सल किया गया। रिहर्सल के तत्काल बाद डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस लाइन में ड्यूटी पर तैनात राजपत्रित अधिकारियों के साथ सुरक्षा तैयारियों की अंतिम समीक्षा की। डीजीपी ने कहा कि सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
बिना चेकिंग एंट्री नहीं, ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध
डीजीपी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आम जनता को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश के लिए निर्धारित प्वाइंट्स पर हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर की सघन जांच से गुजरना होगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।