उत्तराखंड में बढ़ाई जाएगी परमवीर चक्र विजेताओं की सम्मान राशि, कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी ने किया एलान
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया कि राज्य में परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि को डेढ़ करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जाएगा।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क स्थित शौर्य स्थल पहुंचकर वीर जवानों को याद किया। उन्होंने शहीदों के स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि को डेढ़ करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जाएगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान कहा ‘वीर सैनिकों के सम्मान के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। इसी क्रम में आज मैं परमवीर चक्र से अलंकृत वीर सैनिकों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।’
सीएम ने कहा कि ‘कारगिल के शहीदों का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। हालांकि, उन्होंने इस बात पर गहरी निराशा व्यक्त की कि साल 2004 से लेकर 2009 के बीच देश में कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। इस गरिमामयी समारोह के दौरान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों की वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द सैन्यधाम का भी भव्य उद्घाटन होगा।’
धामी ने आगे कहा ‘मुझे अपने पिताजी से हमारे वीर सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की गाथाएं निकटता से सुनने का अवसर मिला है। वे सदैव भारतीय सेना के प्रति सम्मान और राष्ट्रसेवा की भावना से प्रेरित रहे हैं। आज मुझे गर्व है कि एक सैनिक पुत्र के रूप में मुझे भी सैन्यभूमि उत्तराखंड की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है।’
योजनाओं की जानकारी भी दी
समारोह में उपस्थित सैनिक कल्याण एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और शहीद आश्रितों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही, कैबिनेट मंत्री ने मंच से शहादत पर परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को भी बढ़ाने की मांग उठाई। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, मेजर जनरल शम्मी सभरवाल, प्रताप सिंह रावत और ज्योति कोटिया सहित सेना के कई पूर्व अधिकारी, जवान और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर क्या बोले थे धामी?
मुख्यमंत्री धामी ने इससे पहले करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों के बलिदान को याद किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि करगिल युद्ध में उत्तराखंड के वीर सपूतों ने बड़ी संख्या में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देश सदैव अपने वीर सैनिकों और शहीदों के बलिदान का ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का मान बढ़ाया है, जिस पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। छोटा राज्य होने के बावजूद देश की रक्षा में हमारा योगदान उल्लेखनीय रहा है। सैनिक परंपरा वाले वीरभूमि उत्तराखंड में पीढ़ियों से लगभग हर परिवार से वीर व वीरांगनाएं देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। हमें अपनी सैनिक परंपरा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व हैं।
सैनिकों, पूर्व सैनिकों के लिए पूरी तरह प्रतिद्ध
धामी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उनके सम्मान और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया है।
(वार्ता/हिंदुस्तान के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।