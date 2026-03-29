'अपना ही माल समेट लो'... कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर सीएम धामी ने ली चुटकी
कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि शनिवार को कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं में से एक भी भाजपा में था ही नहीं।
उत्तराखंड की राजनीतिक में शनिवार को बड़ी हलचल देखने को मिली थी। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत 6 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सभी कांग्रेस की सदस्यता लेने दिल्ली पहुंचे थे। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राज्य में खुद को मजबूत करने में जुटी है।
कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि शनिवार को कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं में से एक भी भाजपा में था ही नहीं। देहरादून में भाजपा मंडल प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धामी ने कहा 'कल आपने देखा होगा कि कहा जा रहा था कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। एक भी उसमें से भाजपा में था ही नहीं। कोई पांच साल पहले निष्कासित हो रखा है कोई दस साल पहले निष्कासित हो चुका है।'
'झूठे नैरेटिव चला रहे हैं'
उन्होंने आगे कहा 'कोई चुनाव लड़कर बाहर हुआ है। कोई भ्रष्टाचार में बाहर हो गया है... तो भाजपा का कहां से हुआ। अरे अपना ही तुम ले लो, अपना ही जो तुम्हारा है समेट लो और ले जाओ। बार-बार उन्हीं को शामिल कर रहे हो और बार-बार उन्हीं को बाहर कर रहे हो। इस प्रकार से झूठे नैरेटिव चला रहे हैं। इन सबका खंडन करने का काम हमारा एक-एक कार्यकर्ता करेगा। एक-एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा और सच्चाई को उजागर करने का काम करेगा क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं। अफवाहें ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती हैं और न छिप सकती है।'
किन नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ?
कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान रुद्रपुर से दो बार भाजपा विधायक रहे राजकुमार ठुकराल, सितारगंज से दो बार विधायक रहे नारायण पाल, घनसाली के पूर्व विधायक भीम लाल आर्य, रुड़की के पूर्व महापौर गौरव गोयल, भीमताल क्षेत्र से जुड़े लखन सिंह और मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया।
क्या है कांग्रेस में शामिल नेताओं का बैकग्राउंड?
राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। ठुकराल कभी बीजेपी के मजबूत नेताओं में गिने जाते थे। 2012 और 2017 में बीजेपी के टिक पर ही चुनाव लड़े थे। साल 2022 का विधानसभा चुनाव ठुकराल ने बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया था। इसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।
बात करें गौरव गोयल की तो वे रुड़की के पूर्व मेयर रह चुके हैं और हरिद्वार जिले में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं नारायण पाल सितारगंज से दो बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं। वे सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से साल 2007 और 2012 में जीते थे। 2022 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही लड़ा था मगर तीसरे स्थान पर रहे थे। भीमलाल आर्य घंसाली से 2012 से 2017 के बीच बीजेपी विधायक रह चुके हैं लेकिन 2016 के बाद से ही पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी को दिया। लखन सिंह भीमताल से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और जिला परिषद के सदस्य भी हैं। अनुज गुप्ता मसूरी से नगर पालिका चेयरमैन रह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।