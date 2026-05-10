ड्राइविंग लाइसेंस में अब मोबाइल नंबर अपडेट करना नहीं रहा आसान, परिवहन विभाग ने कड़े किए नियम

काम की बात: ड्राइविंग लाइसेंस में अब मोबाइल नंबर अपडेट करना नहीं रहा आसान, परिवहन विभाग ने कड़े किए नियम
किसी भी राष्ट्रीयकृत समाचार पत्र में नाम संशोधन को लेकर प्रकाशित विज्ञापन की मूल प्रति देनी होगी। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही विभाग नाम में सुधार करेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो सकेगा।
उत्तराखंड परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई एसओपी जारी की है। अब यदि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके लाइसेंस और आधार कार्ड में दर्ज नाम पूरी तरह से एक समान हों।
यदि आधार और डीएल में नाम के एक भी अक्षर में अंतर है, तो सिस्टम मोबाइल नंबर अपडेट करने की अनुमति नहीं देगा। मोबाइल नंबर का अपडेट होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लाइसेंस के नवीनीकरण या लाइसेंस खो जाने की स्थिति में ‘डुप्लीकेट लाइसेंस’ बनवाने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदक के लाइसेंस और आधार के नाम में भिन्नत है, तो उसे पहले डीएल में नाम संशोधित करवाना होगा। इसके लिए आवेदक को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
किसी भी राष्ट्रीयकृत समाचार पत्र में नाम संशोधन को लेकर प्रकाशित विज्ञापन की मूल प्रति देनी होगी। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही विभाग नाम में सुधार करेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो सकेगा।
आरसी में भी होता है नंबर अपडेट कराना
अब ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, वाहन की आरसी में भी मोबाइल नंबर अपडेट करवाना अनिवार्य हो गया है। बिना अपडेटेड नंबर के वाहन का टैक्स, फिटनेस, बीमा और चालान जमा करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाएंगे।
आरटीओ, प्रशासन देहरादून संदीप सैनी ने बताया कि ‘यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए आधार और डीएल में नाम एक जैसा होना जरूरी है। यदि नाम में अंतर है तो एसओपी का पालन कर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।’
रोडवेज में स्वरोजगार का सपना अधर में
उत्तराखंड के युवाओं को परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार से जोड़ने का सपना फिलहाल धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत रोडवेज में बसें अनुबंधित कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल सुस्त है।
वर्ष 2019 में शुरू हुई इस योजना के बाद से अब तक महज 10 लोग ही रोडवेज के बेड़े में अपनी बसें लगा पाए हैं। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत बस खरीदने पर युवाओं को करीब 25 फीसदी सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके साथ ही रोडवेज में बसों के अनुबंध के लिए इन लाभार्थियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान भी है।
वित्तीय संकट और जागरूकता का अभाव
सूत्रों की मानें तो रोडवेज के वित्तीय संकट और भुगतान में होने वाली देरी की आशंका के चलते कई युवा बैंक लोन और भारी निवेश का जोखिम उठाने से कतरा रहे हैं। इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में इस योजना की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया को लेकर जागरूकता का भारी अभाव है। यही कारण है कि पिछले पांच वर्षों में आवेदकों का आंकड़ा दहाई तक ही सिमट कर रह गया है।
आठ रुपये प्रति किमी किया जाता है भुगतान
योजना में अनुबंधित होने वाली बसों को रोडवेज आठ रुपये प्रति किमी के हिसाब भुगतान करता है। इसके अलावा डीजल और कंडक्टर भी रोडवेज की तरफ से हैं। लक्ष्य से अधिक इनकम देने पर बस मालिक को प्रोत्साहित भी किया जाता है।
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