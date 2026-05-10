मिलिए पहाड़ की रग-रग से वाकिफ नए CDS सुब्रमणि से, उत्तराखंड से खास लगाव; जवानों के शरीर पर लगी जोंक खुद हटाते थे
उत्तराखंड के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हितों के लिए उन्होंने कई अहम पहल कीं। देहरादून के डोईवाला में आर्मी कैंटीन का काउंटर खुलवाने के साथ ही दून और कोटद्वार में वार विडोज़ के बच्चों के लिए स्कूल शुरू कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) रिटायर मेजर जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का उत्तराखंड से गहरा जुड़ाव रहा है। करीब चार दशक तक गढ़वाल राइफल्स से जुड़े रहने के कारण वे न केवल पहाड़ और यहां की संस्कृति को करीब से समझते थे, बल्कि जवानों से गढ़वाली भाषा में भी बातचीत किया करते थे।
उत्तराखंड के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हितों के लिए उन्होंने कई अहम पहल कीं। देहरादून के डोईवाला में आर्मी कैंटीन का काउंटर खुलवाने के साथ ही दून और कोटद्वार में वार विडोज़ के बच्चों के लिए स्कूल शुरू कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जवानों के साथ पैदल पेट्रोलिंग पर जाते थे
रुड़की निवासी रिटायर सूबेदार आरपी भट्ट ने बताया कि वर्ष 2004 से 2006 के बीच असम के नलबाड़ी और दरंगा स्थित भूटान बॉर्डर क्षेत्र में उनके साथ तैनाती के दौरान मेजर जनरल सुब्रमणि को करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि सीओ होने के बावजूद वे जवानों के साथ पैदल पेट्रोलिंग पर जाते थे।
जवानों के शरीर पर लगी जोंक खुद हटाते थे
जंगलों में ऑपरेशन के दौरान जवानों के शरीर पर चिपकी जोंकों को वे खुद नमक डालकर हटाया करते थे। सूबेदार भट्ट के अनुसार, पिछले सितंबर में भी उनकी देहरादून में मेजर जनरल सुब्रमणि से मुलाकात हुई थी। उस दौरान वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर युवाओं की सेना भर्ती तथा पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की थी। पूर्व सैनिकों का कहना है कि जब भी वे देहरादून आते थे, सैनिक परिवारों और पूर्व सैनिकों से समय निकालकर जरूर मिलते थे। सूबेदार भट्ट ने बताया की वे में सेना में भर्ती हुए तो मेजर जनरल सुब्रमणि 1985 में सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर आठ गढ़वाल रेजिमेंट में आए। बाद में 16 गढ़वाल में गए। रिटा. मेजर जनरल एनएस राजा सुब्रमणि 30 मई को संभालेंगे सीडीएस का कार्यभार।
ऐसी रही है प्रोफाइल
जनरल सुब्रमणि ने 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक थल सेना के उप-प्रमुख रहे। 14 दिसंबर 1985 को गढ़वाल राइफल्स की आठवीं बटालियम में कमीशन दिया गया। एनएस राजा सुब्रमणि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त हुए। अपने 40 से अधिक वर्षों के सैन्य करियर में उन्होंने कई संघर्ष क्षेत्रों और भौगोलिक परिस्थितियों में सेवाएं दी हैं। विभिन्न कमांड, स्टाफ और प्रशिक्षण संबंधी पदों पर कार्य किया। उन्हें 14 दिसंबर, 1985 को गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में कमीशन प्रदान किया गया था। ऑपरेशन राइनो के अंतर्गत असम में आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान 16 गढ़वाल राइफल्स की कमान संभाली थी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।