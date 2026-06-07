मालवीय नगर अग्निकांड: उत्तराखंड के कुक की गिरफ्तारी, धामी ने CM रेखा से की क्या बात? मिला ये भरोसा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मालवीय नगर अग्निकांड के बाद गिरफ्तार हुए उत्तराखंड के कुक केशव नेगी को लेकर बातचीत की है। इस दौरान दिल्ली सीएम ने धामी को भरोसा दिया कि जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में गिरफ्तार उत्तराखंड के केशव नेगी की गिरफ्तारी के संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात की। रेखा गुप्ता ने इस दौरान धामी को आश्वासन दिया कि किसी भी किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वसत किया कि जांच पूरी तरह से तथ्यों और सबूतों के आधार पर होगी।
सीएम धामी ने अपने एक्स हैंडल पर खुद दिल्ली सीएम से इस संबंध में हुई बातचीत की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर बताया कि ‘दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में उत्तराखंड के केशव नेगी की गिरफ्तारी के संबंध में आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बातचीत हुई। रेखा गुप्ता ने आश्वस्त किया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जांच पूरी तरह तथ्यों और सबूतों के आधार पर होगी। पूरा विश्वास है कि दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्य को सामने लाएंगी।’
‘उत्तराखंडी संग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी सरकार’
सीएम ने पोस्ट में आगे बताया कि ‘केशव नेगी की बेटी कनिष्का नेगी से भी बात कर उन्हें हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। हमारी सरकार देश भर में रह रहे सभी प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।’
दो दिन की रिमांड पर कुक केशव नेगी
आपको बता दें कि केशव नेगी जिस होटल में आग लगी उसमें बतौर कुक काम करता है। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी वे किचन मौजूद था। न्यूज18 में छपी एक खबर के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि अबतक की पुछताछ में पता चला है कि केशव बुधवार सुबह भी किचन में था और इस दौरान इलेक्ट्रिक स्टोव ऑन करने के बाद उसमें आग लग गई और फिर वह फट गया। होटल में तेजी से आग फैलती देख कुक घबरा गया और अफरा-तफरी के बीच होटल की मुख्य बिजली सप्लाई को बंद कर बाहर आ गया। इस दौरान उसने किसी को भी अलर्ट नहीं किया। पुलिस अब कुक और होटल के मालिक और आरोपी लवकेश बजाज को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है।
ऑटोमेटेड डोर लॉक हो गए थे?
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या बिजली सप्लाई बंद होने के बाद होटल के कमरों में लगे ऑटोमेटेड डोर लॉक हो गए थे जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि मालवीय नगर अग्निकांड में कुल 21 लोगों की मौत हुई जिसमें से 12 विदेशी थे।
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