मुस्लिम मैनेजर की छाती पर 'जिहादी' क्यों लिखा? देहरादून में बजरंग दल के बवाल की वजह सामने आई
देहरादून राजपुर रोड में एक नामी शू शोरूम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम कर्मचारियों और मैनेजर की छाती पर नेम प्लेट में कथित तौर पर जिहादी लिखा। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस बवाल की वजह क्या रही
देहरादून के सबसे पॉश इलाके राजपुर रोड स्थित एक नामी शू स्टोर में कर्मचारी उत्पीड़न, कथित वसूली के आरोपों के बाद बजरंग दल ने भारी हंगामा किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि घटना के समय बजरंग दल कार्यकर्ताओं व अन्य ने स्टोर में मुस्लिम कर्मचारियों की नेमप्लेट पर नाम नहीं लिखे होने पर आक्रोश जताया और कथित तौर पर नेमप्लेट पर ‘जिहादी’ लिख दिया। ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
जानकारी के अनुसार, बजरंग दल के प्रांत मिलन प्रमुख विकास वर्मा, समर्थकों और लोगों के साथ उक्त शू स्टोर पहुंचे थे। उन्होंने स्टोर मैनेजर व सिटी मैनेजर द्वारा स्टोर के कर्मचारी विपिन सिंह का कथित रूप से उत्पीड़न व वसूली का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विपिन ने मामले की शिकायत बजरंग दल से की। भीड़ ने शू स्टोर के मैनेजर मोहम्मद अख्तर और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी।
नेम प्लेट पर जिहादी क्यों लिखा?
बजरंग दल कार्यकर्ताओं और लोगों का आरोप था कि शोरूम में समुदाय विशेष के जो कर्मचारी थे, उनकी नेम प्लेट पर नाम नहीं लिखा था जबकि अन्य की नेमप्लेट पर नाम था। इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने आपत्ति की कि कुछ कर्मचारियों के नाम क्यों छिपाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्टोर का स्टाफ इस संबंध में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। आरोप है कि इस से कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने खाली नेम प्लेटों पर कथित तौर पर मार्कर से ‘जिहादी’ लिख दिया।
कर्मचारी विकास के क्या आरोप
विकास ने बताया कि विपिन 2010 से शोरूम में कस्टमर डीलर के पद पर काम कर रहा था। कुछ दिन पूर्व स्टॉक चेकिंग के दौरान दो जोड़ी जूते कम मिले। जिनकी कीमत करीब 12,500 रुपये बताई गई। इसी नुकसान का हवाला देते हुए विपिन का तरह-तरह से उत्पीड़न किया जा रहा था। वायरल वीडियो को लेकर विकास ने उसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उधर, एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिली है पर पुलिस को अभी शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर पुलिस मुकदमा और कार्रवाई करेगी।
विकास वर्मा बोले -वीडियो से हुई छेड़छाड़
विकास वर्मा ने बताया कि राजपुर रोड के उक्त शू स्टोर के मामले में जेहादी नेम प्लेट वाले वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। उसमें सर्फि वही हस्सिा दिखाया गया है, जो हन्दिू विरोध को उजागर करता है। जबकि पूरा मामला कुछ यूं था कि इस स्टोर में सभी हन्दिू कर्मचारियों की नेम प्लेट थी जबकि दूसरे समुदाय के कर्मचारियों की नेम प्लेट नहीं थी। आराेप है कि जिस मैनेजर द्वारा दुकान से जूते चुराए गए और जूते चुराने का पांच हजार रुपये दंड कर्मचारी विपिन से वसूला गया,उस मैनेजर के नेम प्लेट पर जेहादी लिखा गया था। शिकायतकर्ता विपिन सिंह रौथाण की शिकायत पर बजरंग दल ने पूरे मामले का वीडियो भी बनाया था। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह भेदभाव का था। इस पर हमने नाराजगी जताई थी। स्टोर के मैनेजर और उनके कुछ लोगों पर हन्दिू कर्मचारियों के उत्पीड़न की पूर्व में भी कई शिकायतें बजरंग दल को प्राप्त हुई हैं। विरोध प्रदर्शन उनके और संयोजक कमल बिजल्वाण के नेतृत्व में हुआ था। बाकी सभी बजरंग दल कार्यकर्ता स्थानीय ही थे।
मैनेजर ने एटीएम से निकालकर लौटाए 5000 रुपये
हंगामे के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिटी मैनेजर और स्टोर मैनेजर से जवाब मांगा। इसी दौरान स्टोर मैनेजर मोहम्मद अख्तर ने एटीएम से पैसे निकालकर पीडि़त विपिन को 5000 रुपये वापस दिए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह रकम दबाव बनाकर वसूली गई थी। पूरे घटनाक्रम के दौरान शोरूम के अंदर काफी देर तक बहस और नारेबाजी होती रही। इसका वीडियो भी सामने आया था।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।