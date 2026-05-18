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मुस्लिम मैनेजर की छाती पर 'जिहादी' क्यों लिखा? देहरादून में बजरंग दल के बवाल की वजह सामने आई

Gaurav Kala देहरादून
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देहरादून राजपुर रोड में एक नामी शू शोरूम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम कर्मचारियों और मैनेजर की छाती पर नेम प्लेट में कथित तौर पर जिहादी लिखा। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस बवाल की वजह क्या रही

मुस्लिम मैनेजर की छाती पर 'जिहादी' क्यों लिखा? देहरादून में बजरंग दल के बवाल की वजह सामने आई

देहरादून के सबसे पॉश इलाके राजपुर रोड स्थित एक नामी शू स्टोर में कर्मचारी उत्पीड़न, कथित वसूली के आरोपों के बाद बजरंग दल ने भारी हंगामा किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि घटना के समय बजरंग दल कार्यकर्ताओं व अन्य ने स्टोर में मुस्लिम कर्मचारियों की नेमप्लेट पर नाम नहीं लिखे होने पर आक्रोश जताया और कथित तौर पर नेमप्लेट पर ‘जिहादी’ लिख दिया। ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार, बजरंग दल के प्रांत मिलन प्रमुख विकास वर्मा, समर्थकों और लोगों के साथ उक्त शू स्टोर पहुंचे थे। उन्होंने स्टोर मैनेजर व सिटी मैनेजर द्वारा स्टोर के कर्मचारी विपिन सिंह का कथित रूप से उत्पीड़न व वसूली का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विपिन ने मामले की शिकायत बजरंग दल से की। भीड़ ने शू स्टोर के मैनेजर मोहम्मद अख्तर और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी।

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नेम प्लेट पर जिहादी क्यों लिखा?

बजरंग दल कार्यकर्ताओं और लोगों का आरोप था कि शोरूम में समुदाय विशेष के जो कर्मचारी थे, उनकी नेम प्लेट पर नाम नहीं लिखा था जबकि अन्य की नेमप्लेट पर नाम था। इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने आपत्ति की कि कुछ कर्मचारियों के नाम क्यों छिपाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्टोर का स्टाफ इस संबंध में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। आरोप है कि इस से कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने खाली नेम प्लेटों पर कथित तौर पर मार्कर से ‘जिहादी’ लिख दिया।

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कर्मचारी विकास के क्या आरोप

विकास ने बताया कि विपिन 2010 से शोरूम में कस्टमर डीलर के पद पर काम कर रहा था। कुछ दिन पूर्व स्टॉक चेकिंग के दौरान दो जोड़ी जूते कम मिले। जिनकी कीमत करीब 12,500 रुपये बताई गई। इसी नुकसान का हवाला देते हुए विपिन का तरह-तरह से उत्पीड़न किया जा रहा था। वायरल वीडियो को लेकर विकास ने उसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उधर, एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिली है पर पुलिस को अभी शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर पुलिस मुकदमा और कार्रवाई करेगी।

विकास वर्मा बोले -वीडियो से हुई छेड़छाड़

विकास वर्मा ने बताया कि राजपुर रोड के उक्त शू स्टोर के मामले में जेहादी नेम प्लेट वाले वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। उसमें सर्फि वही हस्सिा दिखाया गया है, जो हन्दिू विरोध को उजागर करता है। जबकि पूरा मामला कुछ यूं था कि इस स्टोर में सभी हन्दिू कर्मचारियों की नेम प्लेट थी जबकि दूसरे समुदाय के कर्मचारियों की नेम प्लेट नहीं थी। आराेप है कि जिस मैनेजर द्वारा दुकान से जूते चुराए गए और जूते चुराने का पांच हजार रुपये दंड कर्मचारी विपिन से वसूला गया,उस मैनेजर के नेम प्लेट पर जेहादी लिखा गया था। शिकायतकर्ता विपिन सिंह रौथाण की शिकायत पर बजरंग दल ने पूरे मामले का वीडियो भी बनाया था। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह भेदभाव का था। इस पर हमने नाराजगी जताई थी। स्टोर के मैनेजर और उनके कुछ लोगों पर हन्दिू कर्मचारियों के उत्पीड़न की पूर्व में भी कई शिकायतें बजरंग दल को प्राप्त हुई हैं। विरोध प्रदर्शन उनके और संयोजक कमल बिजल्वाण के नेतृत्व में हुआ था। बाकी सभी बजरंग दल कार्यकर्ता स्थानीय ही थे।

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मैनेजर ने एटीएम से निकालकर लौटाए 5000 रुपये

हंगामे के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिटी मैनेजर और स्टोर मैनेजर से जवाब मांगा। इसी दौरान स्टोर मैनेजर मोहम्मद अख्तर ने एटीएम से पैसे निकालकर पीडि़त विपिन को 5000 रुपये वापस दिए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह रकम दबाव बनाकर वसूली गई थी। पूरे घटनाक्रम के दौरान शोरूम के अंदर काफी देर तक बहस और नारेबाजी होती रही। इसका वीडियो भी सामने आया था।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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