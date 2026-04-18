ट्रेनें जून महीने तक के लिए होने लगी फुल, जानें क्या है रेलवे की समर प्लानिंग; इन ट्रेनों में सबसे ज्यादा मारामारी
रेलवे ने देहरादून और आसपास के स्टेशनों से यात्रियों के लिए विशेष योजना तैयार की है, जिसके तहत कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अब तक मुरादबाद मंडल में 48 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा चुकी है।
समर सीजन में दून आने और यहां से जाने वाली ट्रेनें पैक होने लगी है। कुंभ, उपासना, लिंक, जनता और राप्तीगंगा जैसी प्रमुख ट्रेनों की कुछ श्रेणियों में सीटें फुल हो चुकी हैं और वेटिंग लिस्ट का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। यात्रियों की इसी बढ़ती मुसीबत को देखते हुए अब समर स्पेशल ट्रेनों से राहत की उम्मीद जगी है।
रेलवे ने देहरादून और आसपास के स्टेशनों से यात्रियों के लिए विशेष योजना तैयार की है, जिसके तहत कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अब तक मुरादबाद मंडल में 48 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा चुकी है। इसमें उत्तराखंड के लिए राहत की बात यह है कि 6 ट्रेनें ऋषिकेश और हरिद्वार से संचालित की जाएंगी। ये ट्रेनें उदयपुर, दुर्ग, यशवंतपुर और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों के लिए चलेंगी। इसके साथ ही देहरादून स्टेशन से भी समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की पूरी उम्मीद है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।
कोच बढ़ाने की तैयारी
रेल अधिकारियों के अनुसार, केवल स्पेशल ट्रेनें ही नहीं, बल्कि नियमित ट्रेनों में भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योजना बनाई गई है। जिन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है, उनमें अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता के मुताबिक देहरादून और ऋषिकेश से यात्रियों का दबाव बढ़ रहा है। मंडल में अब तक 48 स्पेशल ट्रेनें घोषित की गई हैं। देहरादून से भी जल्द समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की संभावना है, ताकि यात्रियों को कन्फर्म सीट मिल सके।
इन ट्रेनों में सबसे ज्यादा मारामारी
देहरादून से हावड़ा, वाराणसी और गोरखपुर जाने वाली ट्रेनों में सीटों की भारी मारामारी शुरू हो गई है। देहरादून से हावड़ा जाने वाली कुंभ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में मई महीने के लिए बुकिंग लगभग बंद हो चुकी है, जबकि उपासना एक्सप्रेस भी पूरी तरह पैक है। वाराणसी जाने वाली जनता एक्सप्रेस में भी मई की कुछ तिथियों को छोड़कर लंबी वेटिंग चल रही है, जो कई दिनों में 50 के पार पहुंच गई है। वहीं, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर जाने वाली राप्तीगंगा एक्सप्रेस में भी अब जगह नहीं मिल रही है। नजर अब समर स्पेशल ट्रेनों पर टिकी हैं।
एक्सप्रेस-वे पर आज से साधारण बसें भी दौड़ेंगी
उत्तराखंड रोडवेज ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए अब साधारण बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन ने दो साधारण बसों की समयसारणी तैयार कर ली है। एक्सप्रेस-वे से जाने पर यात्रियों के समय के साथ पैसों की भी बचत होगी। एक्सप्रेस-वे से साधारण बस का किराया 355 रुपये तय किया गया है, जबकि पुराने हाईवे से किराया 420 रुपये है। सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर शनिवार से पहली बस सुबह 10 बजे दून से चलेगी और शाम 6 बजे दिल्ली से वापसी करेगी। वहीं, दूसरी सेवा रात 10 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 6 बजे दिल्ली से लौटेगी।
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