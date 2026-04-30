मौसम का यू-टर्न: मसूरी में बारिश-ओलों के साथ हिमपात, अप्रैल में लौटा ठंड का एहसास
दिनभर की उमस और चिलचिलाती धूप के बाद बदले मौसम ने मसूरी की फिज़ा को पूरी तरह बदल दिया। तेज बारिश के बाद हुई ओलावृष्टि और फिर हल्की बर्फबारी ने सड़कों, पहाड़ियों और घरों की छतों को सफेद चादर से ढक दिया।
उत्तराखंड में अप्रैल में जहां मैदानी इलाकों में गर्मी अपने चरम पर है, वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने गुरुवार को अचानक करवट लेकर सर्दी का एहसास कराया। तेज बारिश, ओलावृष्टि और हल्का हिमपात ने पूरे क्षेत्र के मौसम को ठंडा कर दिया, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इस अप्रत्याशित बदलाव से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्हें भीषण गर्मी से राहत मिली है।
दिनभर की उमस और चिलचिलाती धूप के बाद बदले मौसम ने मसूरी की फिज़ा को पूरी तरह बदल दिया। तेज बारिश के बाद हुई ओलावृष्टि और फिर हल्की बर्फबारी ने सड़कों, पहाड़ियों और घरों की छतों को सफेद चादर से ढक दिया। प्राकृतिक नज़ारों में आई इस खूबसूरती ने पर्यटकों को खासा आकर्षित किया, जो इस अनोखे मौसम का भरपूर आनंद लेते नजर आए।
किसी अचम्भे से कम नहीं
पर्यटकों के अनुसार अप्रैल में हिमपात का अनुभव उनके लिए किसी अचम्भे से कम नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है, हालांकि अचानक हुए मौसम परिवर्तन के कारण कई स्थानों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यातायात प्रभावित होने की सूचना है।
एक मई के लिए येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट जारी रहने का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के उत्तराखंड केंद्र के निदेशक सीएस तोमर के अनुसार एक मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
कुल मिलाकर, अप्रैल में सर्दी का अहसास करवा रहा मसूरी का बदला हुआ मिजाज जहां एक ओर सैलानियों के लिए खुशी लेकर आया है, वहीं सुरक्षा और सतर्कता की आवश्यकता भी बढ़ा गया है।
बुधवार को लगाया गया था ये अनुमान
आपको बता दें कि देहरादून मौसम केंद्र ने बुधवार को राज्य में अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 से 48 घंटों के भीतर कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओले गिरने का भी अनुमान जताया है।
सतर्क रहने को कहा गया है
मौसम में बदलाव की चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन ने आम लोगों और किसानों को सतर्क रहने को कहा है। सरकार की अपील है कि खराब मौसम में घरों से बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थान पर रहें। वाहन चलाते समय बारिश और तेज हवाओं के बीच विशेष सावधानी बरतें।प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे फिसलन वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें।
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