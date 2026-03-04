उत्तराखंड में सैकड़ों कर्मचारियों का वेतन अटका, बोले- उधारी पर मनेगी होली
दून अस्पताल में उपनल के 105 सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। इसके अलावा 180 एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड, डॉक्टर-कर्मियों का इंसेंटिव भी अटक गया है। उनका कहना है कि अब उधारी पर होली मनेगी।
बजट के अभाव में देहरादून कैंट बोर्ड गढ़ी के करीब ढाई सौ कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन नहीं नहीं मिल पाया। दून अस्पताल में उपनल के 105 सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। इसके अलावा 180 एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड, डॉक्टर-कर्मियों का इंसेंटिव भी अटक गया है। ऐसे में इस बार कर्मचारियों की होली फीकी रहेगी।
कैंट बोर्ड के कर्मचारियों को जनवरी तक का ही वेतन मिल पाया: कैंट बोर्ड गढ़ी के करीब 250 कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन नहीं मिल पाया। कर्मचारी होली से पूर्व वेतन जारी करने की मांग कर रहे थे। लेकिन बजट के अभाव में यह संभव नहीं हो पाया। होली से पहले फरवरी माह का वेतन जारी नहीं हो पाने को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। सीईओ कैंट बोर्ड हरेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक जनवरी माह का वेतन ही जारी हो पाया है। अधिकारी ने कहा कि बजट उपलब्ध होने के बाद फरवरी माह का वेतन जारी हो पाएगा।
ट्रेजरी में फंसा सफाई कर्मियों का वेतन, होली बेरंग
दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत उपनल के 105 कर्मचारियों को होली पर वेतन नहीं मिल सका है। कॉलेज का दावा है कि उन्होंने 27 फरवरी को ट्रेजरी में बिल भेज दिए थे, मंगलवार की छुट्टी होने की वजह से वेतन नहीं आ पाया। अब होली बाद ही वेतन मिलेगा। उधर, बिल भेजने में देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने आक्रोश जताया। प्राचार्य एवं एमएस कार्यालय जाकर उन्होंने नारजगी व्यक्त की। कॉलेज में सुपरवाइजर ने पूछताछ की तो पता चला कि कॉलेज से बिल ट्रेजरी भेज दिए गए। सुपरवाइजर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि गुरुवार तक उनका वेतन आ जाएगा। कर्मचारियों का कहना था कि होली पर भी वेतन नहीं मिलने से उनकी होली बेरंग हो गई है, अब उधारी पर होली मनेगी।
अस्पतालों में मरीज परेशान: धस्माना
देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि सरकार आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों का भुगतान नहीं कर रही। जिससे प्राइवेट अस्पतालों में आम लोगों का इलाज अटक रहा है। मंगलवार को मीडिया को जारी बयान में धस्माना ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत कई निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिससे इन अस्पतालों ने नए मरीज लेने बंद कर दिए हैं और लोगों का इलाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों का सरकार पर अरबों रुपया बकाया है जिससे उनके लिए योजना को आगे चला पाना संभव नहीं हो पा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।