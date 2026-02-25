हिंदुस्तान उत्तराखंड समागम 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज हस्तियों का करेंगे सम्मान

Hindustan Uttarakhand Samagam 2026:

Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ सामाजिक सरोकारों को लेकर समय-समय पर आयोजन करता रहा है। इसी क्रम में आज ‘हिन्दुस्तान उत्तराखंड समागम -2026’ में प्रगतिशील उत्तराखंड के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जा रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दून के होटल फेयरफील्ड बॉय मैरियट में सुबह साढ़े नौ बजे होगा। इसका सजीव प्रसारण एबीपी न्यूज पर किया जाएगा। दीप प्रज्ज्वलन कर समागम का शुभारंभ करने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद खेल, रिवर्स पलायन, फिल्म इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों में काम करने वाली विभिन्न शख्सियतों को मुख्यमंत्री धामी सम्मानित करेंगे।

25 Feb 2026, 08:59:38 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: अभिलाष का रेडियो से रील तक का सफर भारतीय मनोरंजन जगत के बहुमुखी कलाकार अभिलाष थपलियाल ने अपने सफर को प्रेरणादायक कथा में बदला है, जो आज युवा कलाकारों के लिए आशा और समर्पण की मिसाल बन चुका है। दिल्ली में जन्मे अभिलाष ने पढ़ाई के दौरान अपना पेशा तय कर लिया था। वह पेशा कोई आम पेशा नहीं था। शुरुआत में उनकी आकांक्षा भारतीय सेना में अधिकारी बनने की थी, जैसा कि उनके पिता के पद तथा अनुशासन से प्रेरित होकर उन्होंने सचा था। हालांकि नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) में चयन न हो पाने के बाद उनके रास्ते बदल गए।

25 Feb 2026, 08:24:22 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: मोमो खाएंगी और मसूरी घूमने जाएंगी रूप जौलीग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी रोड तक गाड़ी से सफ़र के दौरान रूप दून की गलियों और सड़कों को देखकर एक छोटी बच्ची की तरह ख़ुश होती रही। रास्ते भर जगहों और दुकानों को देखकर अपने पुराने दिन याद करती रही। खासकर दून की सड़कों पर वह मोमो की दुकानें खोजती रही। उन्होंने बताया कि दून के मोमो उन्हें काफ़ी पसंद हैं। लेकिन काफ़ी समय से वह मोमो नहीं खा पाईं। इस बार वह मोमो जरूर खाएंगी और फिर मसूरी भी घूमेंगी। उन्होंने कहा कि मसूरी बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है।

25 Feb 2026, 08:22:57 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: दुर्गापाल का उत्तराखंड के युवाओं को संदेश रूप ने कहा कि उत्तराखंड की वादियों में उन्हें सुकून और अपनापन मिलता है। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें समय मिलता है वह देवभूमि जरूर आती हैं। यहां का शांत वातावरण मानसिक ऊर्जा देता है। अपने कॅरियर के सफर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हर रिजेक्शन ने उन्हें मजबूत बनाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उत्तराखंड के युवाओं को संदेश देते हुए रूप ने कहा कि अगर आपके अंदर प्रतिभा और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी सपना दूर नहीं है।

25 Feb 2026, 08:22:26 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: दुर्गापाल ने उत्तराखंड से अपने जुड़ाव पर विचार साझा किए देहरादून में बातचीत में उन्होंने अपने करियर, संघर्ष, ओटीटी प्लेटफॉर्म और उत्तराखंड से अपने जुड़ाव पर विचार साझा किए। उन्होंने सोशल मीडिया और रील्स कल्चर को लेकर कहा कि ये रील्स के सुपर स्टार टिकाऊ नहीं हैं। रातों रात स्टार बनना अच्छी बात हैं, लेकिन उस स्तर को बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत लगती हैं।

25 Feb 2026, 08:22:10 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: नई वेब सीरीज में नाना पाटेकर के साथ दिखेंगी दुर्गापाल रूप ने अपने काम के बारे में बताया कि जल्द ही वह प्रकाश झा की पॉलिटिकल वेब सीरिज में नाना पाटेकर के साथ दिखेंगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार अपनी एक फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में की हैं। यह जल्द रिलीज होगी। इसके अलावा उनकी कुछ और फिल्में और वेब सीरिज भी आने वाली हैं।

25 Feb 2026, 08:21:53 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: उत्तराखंडी होने पर गर्व : दुर्गापाल देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और यहां के लोगों की सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान हैं। यह बात मंगलवार को दून पहुंची अभिनेत्री रूप दुर्गापाल ने कही। उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तराखंडी होने पर गर्व है। दुर्गापाल हर मंच पर कहतीं हैं कि वह उत्तराखंड से हैं। उन्होंने इस पर अफसोस जताया कि मुंबई में कई कलाकार खुद को उत्तराखंडी बताने में हिचकिचाते हैं। जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जड़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।

25 Feb 2026, 07:58:33 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: हेमंत ने अपनी नई फिल्म वेलकम टू जंगल के बारे में बताया हेमंत पांडेय ने अपनी नई फिल्म वेलकम टू द जंगल के बारे में बताया कि इस फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार समेत 40-50 किरदार हैं। वह कॉमेडी करते नजर आएंगे। दूसरी फिल्म हांटेड-2 हॉरर फिल्म जल्द रूपहले पर्दे पर दिखेगी। यह कहना है ऑफिस-ऑफिस में पांडेजी का किरदार करने वाले कलाकार हेमंत और सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हेमंत पांडे का।

25 Feb 2026, 07:58:12 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: उत्तराखंड में जरूरतमंदों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हेमंत पांडेय ने कहा कि उत्तराखंड के लोग बाहरी राज्यों में ऊंचे पदों पर है जो गौरवांवित करता है। सरकार को चाहिए कि वह जरूरतमंदों के लिए बनाई गई योजना का लाभ लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों से पहले या बाद में होने वाला परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए।

25 Feb 2026, 07:27:36 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: हिमालय बेल्ट को दिया जाए विशेष पैकेज फिल्म कलाकार हेमंत पांडेय ने देहरादून पहुंचने पर कहा कि उत्तराखंड में पलायन के कारण गांव खाली हो रहे हैं। उत्तराखंड के सीमांत और हिमालय बेल्ट के गांवों में माता-बहनों और बुजुर्गों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विशेष पैकेज या प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। हेमंत ने कहा कि हिमालयन बेल्ट देश की सीमा है। गांवों में बाघ, भालू, बंदर-सुअर चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी गांव में रहने वाले लोग पूर्वजों की माटी और संस्कृति को बचा रहे हैं। वह प्रहरी के रूप में गांव में हैं। पलायन अच्छे के लिए होना बढ़िया है, मजबूरी में पलायन चिंतित करने वाला है।

25 Feb 2026, 07:25:44 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: सुबह साढ़े 10 बजे सीएम धामी का साक्षात्कार Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: ‘हिन्दुस्तान उत्तराखंड समागम-2026’ का कार्यक्रम सुबह 10:35 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष साक्षात्कार के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 11:15 बजे विभिन्न क्षेत्रों के चमकते सितारों को सम्मानित किया जाएगा। समागम का पहला सत्र दोपहर 11:30 बजे सिनेमाई जगत के नाम रहेगा, जिसमें अभिनेता हेमंत पांडेय, रूप दुर्गापाल और अभिलाष थपलियाल अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके पश्चात, दोपहर 12:00 बजे से दूसरे सत्र में विमला गुंज्याल (रिटायर आईपीएस), खड़क सिंह रावत और कर्नल यशपाल नेगी (सेवानिवृत्त) जैसे दिग्गज 'रिवर्स पलायन' की चुनौतियों और उम्मीदों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का समापन दोपहर 12:30 बजे तीसरे सत्र के साथ होगा, जहाँ भारतीय महिला क्रिकेटर राघवी बिष्ट, मयंक मिश्रा और ब्लाइंड फुटबॉल टीम की कप्तान शेफाली रावत खेल के मैदान में उत्तराखंड के बढ़ते दबदबे पर अपने विचार रखेंगी।

25 Feb 2026, 07:24:27 AM IST Hindustan Uttarakhand Samagam 2026: तीसरे सत्र में दिग्गज खिलाड़ी रखेंगे अपने विचार तीसरे सत्र में ‘उत्तराखंड की उमंग-खेल, खिलाड़ी’ विषय पर भारतीय महिला क्रिकेटर राघवी बिष्ट, क्रिकेटर मयंक मिश्रा और ब्लाइंड भारतीय फुटबाॅल टीम की कप्तान शेफाली रावत विचार रखेंगी।

