उत्तराखंड में अगले तीन दिन तेज बारिश के आसार, दून में स्कूल और आंगनबाड़ी में आज छुट्टी
देवभूमि उत्तराखंड में अगले तीन दिन बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 10 जिलों मे बारिश की संभावना जताई है। वहीं देहरादून में 1 से लेकर 12वीं और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी कर दी है।
उत्तराखंड में अगले तीन दिन तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को देहरादून समेत 10 जिलों में बारिश की आशंका है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, हरिद्वार, यूएसनगर, चंपावत, उत्तरकाशी एवं बागेश्वर में 18 से 20 जुलाई तक कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश जबकि 21 जुलाई को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश को चेताया है।
मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, बारिश के कारण राज्य में कहीं-कहीं भूस्खलन, चट्टान गिरने एवं सड़कों पर मलबा आने की संभावना है। इसके चलते भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। उधर, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेशवासियों को केवल बेहद जरूरी होने पर ही चारधाम यात्रा और अन्य स्थानों का सफर करने की सलाह दी है। नदियों, सहायक नदियों, गदेरों, बरसाती नालों और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आगाह किया गया है।
देहरादून में स्कूल में छुट्टी
मौसम विभाग की ओर से शनिवार को देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी करने के बाद जिला प्रशासन ने कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी कर दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आदेश जारी किया है। साथ ही लोगों से बारिश में सतर्क रहने की अपील भी की है।
आधे घंटे की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज
दून में पिछले एक हफ्ते से धूप और हवा में नमी के उच्च स्तर के कारण लोग पसीने से तर-बतर थे। लेकिन शुक्रवार को आसमान में घिरे घने काले बादलों और तेज बारिश ने पूरे शहर को राहत की बूंदों से भिगो दिया। बरसात के चलते तापमान में आई गिरावट से मौसम सुहावना हो गया। शाम को लोग घूमने निकले और ठंडी हवा का आनंद लेते नजर आए।
जलभराव ने किया परेशान
राजधानी के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश के बाद दून अस्पताल के बाहर, दर्शनलाल चौक के आसपास और अन्य इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। इससे वाहन चालकों, राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम कंट्रोल रूम में जलभराव की शिकायतें मिलने के बाद मौके पर राहत कार्य करवाने को क्विक रिस्पॉंस टीमें भेजी गई।
अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश
डीएल रोड पुलिस चौकी के पास नाला चोक होने से लोगों को दिक्कत हुई। आईटीबीपी सन पार्क होटल के समीप सड़क पर जलभराव हुआ। गुजराड़ा मानसिंह में सड़क पर मलबा आने के बाद जेसीबी भेजी गई। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने क्विक रिस्पॉन्स टीमों को जलभराव की शिकायतों पर तत्काल मौके पर पहुंच राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि आपदा कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।
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