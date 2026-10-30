केदारनाथ जाने पर सारा अली खान के खिलाफ फतवे पर भड़के हरीश रावत, जमकर सुनाया
केदारनाथ जाने पर सारा अली खान के खिलाफ फतवे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत बुरी तरह भड़क उठे हैं। उन्होंने कट्टरपंथियों को जमकर सुनाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आप किसी को आस्था रखने से क्यों रोक रहे हैं?
केदारनाथ जाने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के खिलाफ फतवे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत बुरी तरह भड़क गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने सारा के बचाव में कहा है कि आप किसी को आस्था रखने से क्यों रोक रहे हैं? हरीश रावत ने सारा की केदारनाथ यात्रा पर आपत्ति जताने वालों से कहा है कि कट्टरपंथिता से समाज और भारत यूं ही बड़ा दुखी है।
हरीश रावत ने कहा 'सारा अली खान श्रद्धापूर्वक केदारनाथ पहुंचती हैं, पिछली बार भी पहुंचीं, इस बार भी पहुंचीं। वो नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर जी की पोती हैं और सैफ अली खान की बेटी है, उनकी आस्था है। लेकिन साथ-साथ अपने धर्म का भी पालन करती हैं, जो धर्म उनको पिता से मिला है। मगर कुछ कूपमंडूक लोग हैं, वो उनके वहां जाने को लेकर के फतवा जारी कर रहे हैं। भैया, ये कट्टरपंथिता कहां ले करके जाएगी हमको, हमारे समाज को, हमारे देश को, इस पर विचार करना चाहिए।'
उन्होंने आगे कहा ‘धर्मपरायण होना एक बात है और कट्टर होना एक बात है। आप मुलायम रह करके भी धर्मपरायण हो सकते हैं। अपने धर्म का पालन करिए, अपने धर्म के गुणों का प्रचार करिए। मगर कोई किसी देवता में आस्था रख रहा है, आप किसी को आस्था रखने से क्यों रोक रहे हैं? मैं जानता हूं इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती है। मगर आस्था और मूर्ति पूजा में अंतर है। कोई आस्था रख रहा है, किसी स्थल में जा रहा है और वहां से हो सकता है वो ध्यान लगाकर के अल्लाह को भी याद कर रहे हों। क्योंकि दुनिया में सभी भूमि नारायण की है, सभी भूमि अल्लाह की है, सभी भूमि गॉड की है, भगवान की है।’
'कट्टरपंथिता से भारत यूं ही बड़ा दुखी है'
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ‘कट्टरपंथिता से समाज और भारत यूं ही बड़ा दुखी है। जब भी ऐसे समाचार मैं पढ़ता हूं, चाहे किसी पक्ष से हों, इधर-उधर, दोनों तरफ आजकल कमी नहीं है ऐसे पहलवानों की जो केवल अपनी को चर्चा में लाने के लिए समाज को दंश देने का काम करते हैं। ये दोनों तरफ हैं- ये हिंदुओं में भी हैं, ये मुसलमानों में भी हैं और मगर ये किसी के हितैषी नहीं हैं, न हिंदू के हितैषी हैं, न मुसलमान के हितैषी हैं। ये धर्म और अपने धर्म के भी हितैषी नहीं हैं।’
किसने जारी किया है फतवा?
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक्ट्रेस के खिलाफ फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यह फतवा केदारनाथ धाम जाने और वहां पूजा-अर्चना करने के वजह से जारी हुआ है। मौलाना का कहना है कि इस्लाम और शरीयत में किसी मुस्लिम का मंदिर जाना और वहां पूजा-अर्चना करना हराम नाजायज है।
पहली बार नहीं कई बार जा चुकीं केदारनाथ
यह पहली बार नहीं है जब सारा अली खान केदारनाथ पहुंचीं हैं। वे कई बार केदरानाथ दर्शन कर चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म ही 'केदारनाथ' नाम से थी।
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