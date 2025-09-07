खुशखबरी: दिल्ली रूट की नॉन स्टॉप वॉल्वो का किराया 200 रुपए तक कम, रूट भी बदला
रोडवेज आज से दिल्ली रूट की नॉन स्टॉप वॉल्वो सेवाओं का रूट बदलेगा। नए रूट से इसका किराया 203 रुपये कम हो जाएगा। और, दूरी भी करीब 15 किलोमीटर तक कम होगी।
दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब रोडवेज की नॉन स्टॉप वॉल्वो में सफर करना जेब पर हल्का पड़ेगा। लोगों को न सिर्फ कम किराया पड़ेगा, रूट भी घट गया है। किराया अब 203 रुपए कम किया गया है। साथ ही दिल्ली पहुंचने का वक्त भी कम हो जाएगा। इस नई योजना से यात्रियों को फायदा और रोडवेज को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
दरअसल, देहरादून स्थित आईएसबीटी से दिल्ली के लिए रोज 24 नॉन स्टॉप वॉल्वो चलती हैं जो रुड़की-मुजफ्फरनगर-मेरठ होकर दिल्ली जाती हैं। इस रूट से दिल्ली का किराया 954 रुपये और दूरी करीब 250 किमी है। अब रोडवेज की योजना के अनुसार वॉल्वो अब सहारनपुर-शामली होकर दिल्ली जाएंगी। इससे इनका किराया 751 रुपये हो जाएगा और दूरी 235 किमी हो जाएगी।
रोडवेज की आमदनी को बढ़ाने की कवायद
रोडवेज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दिल्ली जैसे मुख्य रूट पर भी अक्सर सवारियां नहीं मिल पा रही हैं। प्राइवेट बसें भर-भरकर जा रही हैं। इधर, रोडवेज-ग्रामीण डिपो के एजीएम प्रतीक जैन ने बताया कि अभी नॉन स्टॉप वॉल्वो साढ़े चार घंटे में दिल्ली पहुंचती हैं। नए रूट से लोग सवा चार घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे।
रोडवेज महाप्रबंधक (संचालन) पवन मेहरा ने कहा, दिल्ली की नॉन स्टॉप वॉल्वो का रूट बदला जा रहा है। इनको सहारनपुर-शामली होकर दिल्ली की ओर भेजा जाएगा। इस रूट से किराया कम होगा तो सवारियां भी बढ़ेंगी। किराया कम होने से सवारियों को लाभ होगा। लोड फैक्टर बढ़ने पर रोडवेज की आय भी भी बढ़ सकेगी।
