गैंगस्टर विक्रम हत्याकांड: पुलिस ऑफिसर के भाई ने की थी शूटरों की मदद? ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया
पुलिस इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियों की संभावना जता रही है। विक्रम शर्मा की हत्या में जमशेदपुर के गिरोह का नाम सामने आया है। इस मामले में सीसीटीवी के माध्यम से बागबेड़ा के विशाल सिंह, आशुतोष सिंह और आकाश प्रसाद की पहचान की गई है।
गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या में देहरादून पुलिस ने जमशेदपुर के बागबेड़ा निवासी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। राजकुमार एक पुलिस अधिकारी के भाई है। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून ले गई। राजकुमार सिंह चार दिन से पुलिस हिरासत में था।
पुलिस ने राजकुमार सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया, क्योंकि उसके बैंक खाते से हरिद्वार में शूटरों द्वारा किराए पर ली गई बाइक का भुगतान किया गया था। इसी लिंक के आधार पर पुलिस ने उन्हें आरोपी मानते हुए हिरासत में लिया।
केस के अनुसंधानकर्ता (आईओ) की अनुपस्थिति के कारण उन्हें तुरंत उत्तराखंड पुलिस को नहीं सौंपा जा सका। बाद में, आईओ के आने के बाद उनकी लिप्तता के प्रमाण कोर्ट में पेश किए गए और ट्रांजिट रिमांड मांगी गई। अदालत में बचाव पक्ष से अधिक्वताओं ने बहस की उसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून पुलिस को सौंप दिया गया।
और गिरफ्तारियां जल्द
पुलिस इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियों की संभावना जता रही है। विक्रम शर्मा की हत्या में जमशेदपुर के गिरोह का नाम सामने आया है। इस मामले में सीसीटीवी के माध्यम से बागबेड़ा के विशाल सिंह, आशुतोष सिंह और आकाश प्रसाद की पहचान की गई है।
13 फरवरी को हुई थी गैंगस्टर विक्रम की हत्या
13 फरवरी को देहरादून की राजधानी में सिल्वर सिटी मॉल के पास हुई गोलीबारी में विक्रम शर्मा की हत्या कर दी गई थी। विक्रम शर्मा मूल रूप से उत्तराखंड के काशीपुर जिले के बाजपुर का निवासी था, लेकिन उसकी आपराधिक गतिविधियां जमशेदपुर में चलती थीं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।