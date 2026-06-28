काम की बात: मसूरी में ईको टैक्स बैरियर पर अब फास्टैग लागू होगा, स्थानीय लोगों को छूट मिलेगी?
मसूरी में जाम के वजह से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इससे निपटने के लिए सरकार अलग-अलग कदम उठा रही है। इसी कडी में अब नगर पालिका के दो प्रवेश बैरियरों पर फास्टैग सिस्टम लागू करने की प्लानिंग की जा रही है।
मसूरी में जाम से निपटने के साथ ही ईको टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कोल्हूखेत सहित नगर पालिका के दो प्रवेश बैरियरों पर फास्टैग सिस्टम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। इसको लेकर हुई बैठक में स्थानीय नागरिकों को टैक्स से रियायत, लेन व्यवस्था में सुधार और डिजिटल वसूली प्रणाली पर सहमति बनी।
शनिवार को नगर पालिका में हुई इस बैठक की अध्यक्षता पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने की। इस दौरान सभासद, होटल एसोसिएशन, व्यापार संघ और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एनएचएआई के प्रतिनिधियों ने फास्टैग के लाभ और कार्यप्रणाली को सबके सामने प्रस्तुत किया। मसूरी में प्रस्तावित फास्टैग व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि स्थानीय वाहनों को आगामी तीन महीनों के भीतर अपना पूरा डाटा नगर पालिका में जमा करवाना होगा। इसके आधार पर फास्टैग से छूट की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
फास्टेग लेन का इस्तेमाल कौन कर सकेंगे?
नगर पालिका की योजना के अनुसार, फास्टैग लेन का इस्तेमाल पर्यटकों और बाहरी वाहनों के लिए ही किया जाएगा। स्थानीय वाहनों के लिए अलग व्यवस्था और छूट का प्रावधान रखा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, बाहरी वाहनों पर फास्टैग न होने की स्थिति में कितना शुल्क लगाया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय अगली बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। इस बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, जसबीर कौर, रणवीर कंडारी, विशाल खरोला, पंकज खत्री, पवन थलवाल, सचिन गुहेर, शिवानी भारती, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल, व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे।
स्थानीय लोगों के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि टिहरी, उत्तरकाशी और मसूरी के स्थानीय लोगों के वाहनों को ईको टैक्स से छूट दी जाएगी। लेकिन, वाहन स्वामियों को नगर पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, ताकि उनकी सूची फास्टैग सिस्टम में शामिल की जा सके।
पास सिस्टम से जुड़ेगा टिहरी-उत्तरकाशी क्षेत्र
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि कोल्हूखेत बैरियर पर फास्टैग लागू होने के बाद टिहरी और उत्तरकाशी के वाहनों के लिए अलग पास सिस्टम विकसित किया जाएगा। इन वाहनों का भी पंजीकरण अनिवार्य होगा। इनके साथ ही स्थानीय वाहनों को रियायत मिलेगी। पर्यटक वाहनों से टैक्स लिया जाएगा। दोपहिया वाहनों के लिए अलग लेन में मैनुअल टैक्स व्यवस्था लागू होगी।
मालरोड पर भी फास्टैग लागू करने पर विचार
इस बैठक में मालरोड पर वाहनों के प्रवेश के लिए फास्टैग व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत बाहरी वाहनों से टैक्स ऑनलाइन या फिर मैनुअल तरीके से वसूला जाएगा, जबकि स्थानीय वाहन पंजीकरण के आधार पर छूट पा करेंगे।
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