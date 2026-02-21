आपकी सेहत से हो रहा था खिलवाड़: देहरादून में अफसरों के नाक के नीचे बन रही थी नकली दवाएं, छापेमारी में भंडाफोड़
छापे के दौरान जांच टीम को मौके पर एक करोड़ रुपये से अधिक का कैश मिला। इसके साथ नोट गिनने की मशीन भी मौके पर मिली। इस पर आयुष विभाग ने इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी। इसके बाद इनकम टैक्स टीम ने मौके पर आकर मोर्चा संभाल लिया है। टीम जांच कर रही है।
नकली और मिलावटी दवाओं का फर्जीवाड़ा देहरादून में अफसरों की नाक के नीचे चल रहा था। जिस सहस्त्रधारा रोड पर नकली दवाओं का ये खेल चल रहा था, उसी सड़क पर आयुष निदेशालय है। इसके बाद भी इस फर्जीवाड़े की पांच साल से भी ज्यादा समय से किसी को खबर नहीं हुई। राज्य के प्रशासनिक अमला तब जागा जब केंद्रीय आयुष मंत्रालय हरकत में आया। इसके बाद नकली दवाओं की फैक्ट्री और क्लीनिक पर दबिश दी गई। दबिश में जांच टीम को नकली दवाओं के साथ केंद्र के पंजीकरण का कागज नहीं मिला।
जिस त्रिफला हर्बल सेंटर के नाम पर संचालन हो रहा था, उसका पंजीकरण नहीं मिला। त्रिफला ब्रांड भी फर्जी मिला। नकली दवाओं के इस धंधे की पकड़ पूरे देश भर में मजबूत होने के बावजूद देहरादून से लेकर दिल्ली तक अफसरों को कानों कान इसकी खबर नहीं हुई। नकली दवाओं के इस फर्जीवाड़े ने पूरे सरकारी सिस्टम की कलई खोल कर रख दी है।
आयुर्वेद के साथ होम्योपैथी की भी फर्जी दवाएं
सहस्रधारा सेंटर में न आयुर्वेद की दवाएं नकली, अवैध मिलीं, बल्कि बड़ी मात्रा में होम्योपैथी की दवाएं भी अवैध मिली। अब इन दवाओं के सैंपलों की जांच में मालूम चलेगा कि दवाओं में क्या-क्या मिलावट की गई। इन नकली दवाओं की जानकारी अब दूसरे राज्यों में भी देकर इनकी बिक्री रोकने को जानकारी दी जाएगी। ताकि नकली दवाओं के इस सिंडिकेट पर पूरे देश में नकेल कसी जा सके।
एक करोड़ मिले, आय कर ने संभाला जिम्मा
सालों से चल रही थी फैक्ट्री, भनक नहीं लगी
आयुर्वेद की अवैध रूप से काम कर रही फैक्ट्री पांच साल से चल रही थी। न राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार को इसकी भनक लग पाई। जब इन नकली अवैध दवाइयों का कारोबार पूरे देश भर में पहुंच गया तो जांच एजेंसियों की नींद टूटी। कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसियों को शामिल होना पड़ा।
जीएसटी विभाग भी नहीं पकड़ सका फर्जीवाड़ा
नकली, मिलावटी दवाएं बिना पंजीकरण के देहरादून से लेकर देशभर में फैल गई। न ब्रांड पंजीकृत न फैक्ट्री पंजीकृत। कैसे जीएसटी की नजर से बच कर ये दवाएं देश भर में फैलीं, इसने जीएसटी विभाग को भी सवालों में खड़ा कर दिया है। देहरादून में आशारोड़ी चेक पोस्ट से लेकर हरिद्वार में नारसन चेक पोस्ट समेत हर जिले, तहसील से नकली दवाओं के ट्रक गुजरते रहे और विभाग मौन रहा।
देश भर में फैल गया था कारोबार
देहरादून से बन रही नकली अवैध आयुर्वेद दवाओं का कारोबार पूरे देश तक फैल गया था। बड़ी संख्या में राज्यों में इन दवाओं की बिक्री हो रही थी। दवाओं की पैकेजिंग के दौरान दवाओं में मिलावट की जा रही थी। मौके पर बड़ी संख्या में दवाओं को भी जब्त किया गया।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
