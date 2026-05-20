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गर्मी में छूटे पसीने तो पहाड़ों में भीड़ उमड़ी, 2 दिन में 45000 से ज्यादा गाड़ियां देहरादून में घुसी

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Extreme Heat Impact: भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। ऐसे में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। दो दिन के भीतर देहरादून में 45 हजार से अधिक गाड़ियां दाखिल हुई।

गर्मी में छूटे पसीने तो पहाड़ों में भीड़ उमड़ी, 2 दिन में 45000 से ज्यादा गाड़ियां देहरादून में घुसी

Extreme Heat Impact: भीषण गर्मी ने लोगों की हालत खराब दी है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में पारा 50 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर पर्यटकों का भारी रुख देखने को मिल रहा है। सिर्फ दो दिनों में 45 हजार से अधिक वाहन देहरादून में दाखिल हुए हैं। जिससे मसूरी, चकराता और ऋषिकेश जाने वाले प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सिर्फ वीकेंड में करीब 13,500 बसें और टेंपो ट्रैवलर, 26 हजार कारें और लगभग 5,700 दोपहिया वाहन जिले में पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या में वाहन मसूरी की ओर गए, जिससे पहाड़ी शहर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

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मसूरी में सबसे ज्यादा दबाव

मसूरी सबसे ज्यादा प्रभावित पर्यटन स्थलों में शामिल रही। आंकड़ों के मुताबिक दो दिनों में करीब 2,870 कारें, 59 बसें और टेंपो ट्रैवलर तथा लगभग 1,700 दोपहिया वाहन मसूरी पहुंचे। देहरादून-मसूरी मार्ग, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और प्रेमनगर हाईवे पर घंटों तक ट्रैफिक रेंगता रहा।

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ट्रैफिक कंट्रोल के लिए चार सुपर जोन

बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए प्रमुख मार्गों को चार सुपर जोन, 10 जोन और 19 सेक्टर में बांटा। वरिष्ठ अधिकारियों को हर जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि स्थानीय पुलिस टीमें जमीनी स्तर पर ट्रैफिक नियंत्रित करती रहीं। मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक किमाड़ी रूट का इस्तेमाल कराया गया और एंट्री-एग्जिट रूट अलग किए गए ताकि जाम की स्थिति न बने।

पुलिस की कई टीमों ने मोर्चा संभाला

यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस ने 12 मोबाइल टीमें तैनात कीं। ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय थानों और अभियोजन इकाइयों के कर्मियों ने मिलकर भीड़ और वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की। गूगल मैप्स के जरिए लाइव डायवर्जन अपडेट जारी किए गए, जबकि नो-पार्किंग क्षेत्रों में खड़े वाहनों को क्रेन से हटाया गया। प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग और ट्रैफिक कोन भी लगाए गए।

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‘नो व्हीकल डे’ की अपील बेअसर

ईंधन बचत और ‘नो व्हीकल डे’ जैसी अपीलों के बावजूद उत्तराखंड के हिल स्टेशनों की ओर पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग गर्मियों में मसूरी, ऋषिकेश और चकराता का रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी ने भी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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