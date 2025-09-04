सितंबर में ज्यादा चुकाना होगा बिजली बिल, 30 लाख उपभोक्ताओं को जोर का झटका; ये नई दरें
उत्तराखंड में ऊर्जा निगम ने लाखों उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है। सितंबर में ज्यादा बिजली का बिजली का बिल चुकाना होगा। नई दरें 8 पैसा से 33 पैसा प्रति यूनिट होंगी।
उत्तराखंड वासियों के लिए सितंबर में बारिश, भूस्खलन और आपदा के बीच एक और बुरी खबर है। ऊर्जा निगम ने 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है। सितंबर महीने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट के तहत बिजली की दरें आठ पैसे से 33 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाई गई हैं।
बीपीएल उपभोक्ताओं को आठ पैसे, घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे, कमर्शियल उपभोक्ताओं को 31 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। सरकारी संस्थानों के लिए दर 29 पैसे बढ़ाई गई है।
इसके अलावा निजी ट्यूबवेल पर भी 10 पैसे प्रति यूनिट का भार पड़ेगा। इस श्रेणी में अधिकतर किसान शामिल हैं। कृषि आधारित उपभोक्ताओं में 25 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को 13 पैसे, 25 से 75 किलोवाट पर 14 पैसे और 75 किलोवाट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा। एलटी और एचटी इंडस्ट्री को 29 पैसे, मिक्सड लोड वाले उपभोक्ताओं को 27 पैसे प्रति यूनिट अधिक देने होंगे।
रेलवे और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर 27 पैसे और अस्थायी बिजली कनेक्शन पर 33 पैसे प्रति यूनिट का भार पड़ेगा। मुख्य अभियंता कमर्शियल डीएस खाती की ओर से बुधवार को विधिवत आदेश जारी किए गए।
