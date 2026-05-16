देवभूमि में दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन! खरीदारों को विशेष छूट देने की तैयारी कर रही धामी सरकार
शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा कि नई ईवी पॉलिसी को जल्द लागू किया जाएगा। अगली कैबिनेट बैठक में इसे लाया जा रहा है।
उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नई ईवी पॉलिसी लाने जा रही है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के चलते तेल-गैस के वैश्विक संकट के मद्देनजर सरकार भविष्य की रणनीति के तहत इस दिशा में बढ़ रही है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा कि नई ईवी पॉलिसी को जल्द लागू किया जाएगा। अगली कैबिनेट बैठक में इसे लाया जा रहा है। बकौल मुख्यमंत्री, इसके जरिये न केवल वाहन खरीदने वाले लोगों को राहत दी जाएगी, बल्कि ईवी वाहनों को बनाने वाले उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव की वजह से कच्चे तेल-गैस की कमी से वैश्विक संकट पैदा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अभी इस स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण की स्थिति है।
बचत के साथ भविष्य की चुनाैतियों को देखकर
उम्मीद है यह संकट जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन, अब ऊर्जा संसाधनों की बचत के साथ भविष्य की चुनाैतियों को देखकर दूरगामी उपाय तलाशने भी जरूरी हैं। ईवी वाहन पाॅलिसी भी इसमें एक है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में वर्तमान में ईवी वाहनों को रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट है। लेकिन, इसे अब और आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे लोगों का रुझान ईवी वाहनों के प्रति बढ़े। ई-वाहन चार्ज करने के लिए ऐसे चार्जिंग स्टेशन का भी चरणबद्ध तरीके से बड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा। परिवहन और उद्योग विभाग को जल्द इस पाॅलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
रोजगार के माैके बढ़ेंगे और पर्यावरण भी बचेगा
ईवी वाहनों का प्रयोग बढ़ने पर जहां पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकेगा। वहीं, इनका संचालन किफायती होने से आमजन को आर्थिक राहत भी मिलेगी। ईवी उत्पादक उद्योग यदि निवेश करते हैं तो रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री बोले, तेल आयात का दबाव भी कम होगा। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ‘जीवाश्म ईंधन के स्रोत सीमित हैं। खाड़ी युद्ध की वजह से उपजे संकट ने सभी को भविष्य के लिए तैयारी करने का संकेत दिया है। इस दिशा में ईवी पॉलिसी जल्द लागू की जाएगी।’
सूचना विभाग में अब हर शनिवार ‘नो व्हीकल डे’
ऊर्जा संसाधनों की बचत को बढ़ावा देने के लिए सूचना विभाग में हर शनिवार ‘नो व्हीकल डे’ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद यह निर्णय लिया गया। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने शुक्रवार को इस बाबत आदेश जारी किए हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।