काम की बात: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाएगा रोडवेज, सफर होगा सस्ता और हाईटेक
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का सफर अब सस्ता होने वाला है। उत्तराखंड रोडवेज जल्द इस रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। इसके लिए रोडवेज ने शासन से 25 नई इलेक्ट्रिक बसें मांगी है।
अगर आपने अभी तक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का आनंद नहीं लिया है तो चिंता की बात नहीं! उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी में है। प्रदूषण मुक्त और हाईटेक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधन की ओर से 25 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। इस कदम से राजधानी दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर न केवल सुगम होगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी बनेगा।
एक इलेक्ट्रिक बस फुल चार्ज होने पर लगभग 250 किमी तक की दूरी तय कर सकती है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के माध्यम से दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर मात्र 210 किमी रह गई है। ऐसे में बसों को बीच रास्ते में चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोडवेज महाप्रबंधक संचालन क्रांति सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया गतिमान है। शासन की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा गया था, जिसे निगम ने तैयार कर लिया है और शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा।
राजपुर क्षेत्र में 5.80 करोड़ की पेयजल योजनाएं बनेंगी
काबीना मंत्री एवं राजपुर विधायक खजान दास ने क्षेत्र में करीब 5.80 करोड़ रुपये की पेयजल लाइन परियोजना का भूमि पूजन किया। लंबे समय से क्षतिग्रस्त लाइनों के कारण लोग पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जिस पर उन्होंने बजट स्वीकृत कराया। कांवली रोड, कोमेट कॉलोनी, कबीर डेरी गली समेत कई वार्डों में नई पाइपलाइनें बिछेंगी। मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया।
मंत्री ने अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी
कार्यक्रम में ईई आशीष भट्ट के अनुपस्थित रहने पर मंत्री खजान दास ने गहरी नाराजगी जताई और भविष्य में ऐसी लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
गांधी अस्पताल में एक हफ्ते में चलेगी दिल की ओपीडी
देहरादून। गांधी अस्पताल में दिल के मरीजों के लिए ओपीडी एक सप्ताह बाद शुरू होगी। एचएनबी मेडिकल विवि की कुलपति एवं वरिष्ठ कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. भानु दुग्गल ने यहां पहुंचकर जायजा लिया और पूरा विस्तृत प्लान बनाने के लिए निर्देशित किया। यहां पर सप्ताह में दो से तीन दिन दिल के मरीजों के लिए ओपीडी चलाए जाने की तैयारी है। वहीं, एक माह के भीतर कैथलैब चलाने की योजना है।
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