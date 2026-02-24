Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शिक्षा निदेशक पिटाई कांड, भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की गिरफ्तारी पर अड़े कर्मचारी

Feb 24, 2026 08:09 am ISTGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

Education Director Assault Case: शिक्षा निदेशक पिटाई कांड में कर्मचारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम धामी से मुलाकात के बाद भी कर्मचारी भाजपा विधायक काऊ की गिरफ्तारी पर अड़े हैं।

शिक्षा निदेशक पिटाई कांड, भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की गिरफ्तारी पर अड़े कर्मचारी

Education Director Assault Case: बेसिक शिक्षा निदेशक से मारपीट के मामले में अधिकारी-कर्मचारी भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं। मुख्यमंत्री और शाम को मुख्य सचिव से वार्ता के बाद भी आंदोलनकारी नहीं माने। उक्त प्रकरण को लेकर शिक्षा विभाग में निदेशक स्तर से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कर निदेशालय में धरना दिया। धरनास्थल पर सभा में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपी विधायक हैं और उनकी गिरफ्तारी हर हाल में होनी चाहिए।

इससे इतर किसी बात पर समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मंगलवार को भी कार्य बहिष्कार कर धरना जारी रखेंगे। यहीं सुबह 11 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

ये भी पढ़ें:निदेशक पिटाई कांड: कर्मचारियों ने आर-पार की जंग छेड़ी, 25 से कामकाज ठप का ऐलान
ये भी पढ़ें:देहरादून में शिक्षा निदेशक पिटाई कांड, भाजपा विधायक ने मांगी माफी
ये भी पढ़ें:शिक्षा निदेशक से मारपीट में भाजपा विधायक पर केस, बंधक रखा, खून से लहूलुहान

सीएम धामी के समझाने पर भी नहीं माने

उधर, संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई वार्ता का ब्योरा सार्वजनिक किया। वक्ताओं ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने सीएम के समक्ष विधायक समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, विधायक के अधिकारी-कर्मचारियों के बीच आकर सार्वजनिक माफी मांगने व कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त एसओपी बनाने की मांग रखी।

मोर्चा अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने दावा किया कि सीएम ने मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। वार्ता के दौरान सीएम ने मुख्य सचिव, डीजीपी, एसएसपी देहरादून व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से इस प्रकरण को लेकर बात की, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया। मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने शाम को मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन से मिल सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा को एसओपी व पुलिस की व्यवस्था करने को लेकर वार्ता की। इस के बाद भी ठोस हल नहीं निकल पाया।

मोर्चा के महामंत्री मुकेश बहुगुणा ने बताया कि हम एसओपी समेत सभी मांगों पर ठोस समाधान चाहते हैं। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया प्रभारी संजय भास्कर ने कहा कि मंगलवार को कोर कमेटी की बैठक में मांगों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

दफ्तरों में सुरक्षा के लिए एसओपी बनेगी:धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने मुख्य सचिव को इसकी एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्मिकों के मान-सम्मान और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Pushkar Singh Dhami Dehradun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।