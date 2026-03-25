बिहार और यूपी गुट के बीच वर्चस्व की जंग, देहरादून में बीटेक छात्र दिव्यांशु का बेरहमी से कत्ल
उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्र दिव्यांशु के बेरहमी से कत्ल की वजह बिहार और यूपी गुट में वर्चस्व की लड़ाई है। बिहार गुट ने दिव्यांशु को मारने के लिए बिहार से 20 युवक बुलाए थे।
यूपी के पीलीभीत निवासी दिव्यांशु जटराना की उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में नृशंस हत्याकांड ने देहरादून में हड़कंप है। यह सनसनीखेज वारदात यूपी और बिहार गुट के बीच वर्चस्व की जंग का खौफनाक अंजाम है। यह एक रात के विवाद का नतीजा नहीं है, बल्कि देहरादून पुलिस और खुफिया तंत्र की एक नाकामी की गवाही है। वर्चस्व की इस खूनी जंग में बिहार गुट ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बकायदा बिहार से करीब 20 युवकों को देहरादून बुलाया था। ये युवक यहां पढ़ने नहीं, बल्कि सिर्फ दहशत फैलाने और वारदात को अंजाम देने के मकसद से लाए गए थे।
ये बाहरी गुर्गे पिछले कई दिनों से लग्जरी और अन्य वाहनों में लाठी-डंडों, फावड़ों और हथियारों के साथ प्रेमनगर की सड़कों पर घूम रहे थे। इन गुटों में बीते एक सप्ताह में हुई छिटपुट घटनाओं को पुलिस ने बड़ा अंजाम होने तक नहीं भांपा।
बेरहमी से मौत के घाट उतारा
सोमवार की रात जब दिव्यांशु अपने कुछ साथियों के साथ खाना खाने के लिए केहरी गांव स्थित हाईवे किनारे जा रहा था, तब यह गुट पूरी तैयारी के साथ घात लगाए बैठा था। आरोपियों ने सड़क के दोनों ओर से उन्हें घेर लिया। साथी तो किसी तरह जान बचाकर भाग निकले, लेकिन दिव्यांशु उनके हत्थे चढ़ गया और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया।
दो बार पहले भी हुई मारपीट
इस साल के शुरुआत से संस्थान के छात्रों के बीच संघर्ष का दौर चल रहा था। छात्र गुटों की भिड़ंत में एक छात्र की अंगुली काट दी गई थी। एक अन्य घटना में एक छात्र की आंख में गंभीर घाव हो गया था।
दो साल में 156 छात्र हो चुके निलंबित
प्रेमनगर क्षेत्र में पढ़ाई के साथ झगड़े और विवाद में जुड़े रहने वाले छात्रों को रेस्टिकेट कराने की कार्रवाई भी की गई। बीते दो साल में 156 छात्रों को रेस्टिकेट कराया गया है। इस घटना के बाद नए छात्र चिह्नित किए जा रहे हैं। एसओ प्रेमनगर कुंदन राम ने बताया कि प्रेमनगर क्षेत्र में हाल में 650 छात्रों का ड्रग किट यूरीन टेस्ट कराया गया। इसके साथ 26 बार में कुल 242 हॉस्टल और पीजी का औचक निरीक्षण किया गया है।
ये आरोपी गिरफ्तार
एसओ प्रेमनगर कुंदन राम ने बताया कि हत्या की घटना के बाद बीबीए द्वितीय वर्ष के छात्र युवराज कुमार (20 वर्ष) मूल निवासी भोजपुर (बिहार), हाल पता केहरी गांव, बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र मधुर खंडेलवाल (19 वर्ष) मूल निवासी रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर, हाल पता प्रेमनगर और बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र शिवम शर्मा (20 वर्ष) मूल निवासी पटना (बिहार), हाल पता चित्रकूट एनक्लेव, प्रेमनगर को गिरफ्तार किया गया है।
बेटे की मौत की खबर सुनते ही पिता बेहोश
बेटे की मौत का पता लगने पर दिव्यांशु के पिता दून में बेहोश हो गए। इस कारण वह पोस्टमार्टम हाउस तक नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने वीडियोग्राफी के बीच डाक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गमगीन माहौल में छात्र के परिजन शव लेकर रवाना हो गए।
विश्वविद्यालय ने सस्पेंड किए आरोपी छात्र
उत्तरांचल विवि के उपकुलपति डा. राजेश बहुगुणा का कहना है कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसका विवि से कोई लेना-देना नहीं है। सारी घटना बाहर हुई और सभी छात्र बाहर रहने वाले थे। लेकिन ये बड़ी अनुशासनहीनता है। इस मामले में जो भी छात्र शामिल थे सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। कॉलेज को बदनाम करने या अनुशासनहीनता करने वालों को कॉलेज में किसी भी हाल में नहीं रखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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