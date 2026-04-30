दून अस्पताल में मानवता शर्मसार; आईसीयू में मां, नशे में पिता मृत नवजात के साथ सो गया
दून अस्पताल में संवेदनहीनता की घटना सामने आई है। महिला ने एक मृत नवजात को जन्म दिया। बच्चे का पिता अत्यधिक नशे में होने के कारण मृत नवजात के साथ ही अस्पताल परिसर में सो गया।
दून अस्पताल में एक संवेदनहीनता की घटना सामने आई है। पत्नी की डिलीवरी के बाद मृत नवजात को लेकर बच्चे का पिता सो गया। बताया जा रहा है कि वह नशे में था। अस्पताल कर्मचारियों ने उसे उठाया और नीचे ले जाते समय बच्चे का पन्नी में लिपटे होने का पता चला। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को बुलाकर नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया है।
जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह सहसपुर से रेफर होकर आई एक 35 वर्षीय महिला की सिजेरियन डिलीवरी हुई। महिला ने बच्चे (लड़के) को जन्म दिया और उसकी मौत हो गई। लेबर रूम से शव को पिता को सौंप दिया। महिला को इमरजेंसी बिल्डिंग में आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बच्चे का पिता नशे में था और आईसीयू के बाहर अपने सामान और कपड़ों के साथ सो गया।
पन्नी से बच्चे के पैर बाहर आए तो हड़कंप
कर्मचारियों ने जब उसे करीब साढ़े 12 बजे देखा तो उठाकर नीचे ले जाने लगे। लिफ्ट में एक पन्नी से बच्चे के पैर बाहर आ गए। जब पूछताछ की तो डिलीवरी और बच्चे के मृत होने की जानकारी दी। उसकी स्थिति ठीक नहीं होने के चलते पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर मृत बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवाया।
मूलरूप से रांची का है व्यक्ति
व्यक्ति मूल रूप से झारखंड के रांची का रहने वाला है और सहसपुर क्षेत्र में पत्नी और बच्चों के साथ रहकर मजदूरी करता है। उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर सहसपुर अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन यहां से हालत ठीक न होने के चलते दून अस्पताल रेफर किया गया। यहां पर सिजेरियन डिलीवरी हुई। बताया गया है वह दस साल से यहां रहता है।
महिला आईसीयू में भर्ती
डिप्टी एमएस डॉ विनम्र मित्तल के मुताबिक महिला आईसीयू में भर्ती है। विशेषज्ञ डॉक्टर उसकी निगरानी कर इलाज दे रहे है। पिता की स्थिति ठीक न होने के चलते शव को गुरुवार सुबह उसे अंतिम संस्कार के लिए दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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