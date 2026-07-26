10 रु के पाउच में 20 ग्राम कम निकला डिटर्जेंट, शख्स ने 3 साल कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर…
बुजुर्ग ने 10 रुपये का डिटर्जेंट पाउडर खरीदा और पाया कि पाउच में 20 ग्राम पाउडर कम है। इस दौरान उन्होंने तीन साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर फैसला उनके पक्ष में आया।
संतोष कुमार चमोली, देहरादून
ग्राहक जागरूक हो तो वह बड़ी से बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी को भी सबक सिखा सकता है। ऐसा ही कर दिखाया रामनगर के 84 वर्षीय ज्ञान चंद्र गर्ग ने। उन्होंने दस रुपये के पाउच में 20 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर कम मिलने पर तीन साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। उनकी ओर से पेश दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
ज्ञान चंद्र गर्ग ने 22 सितंबर 2020 को रामनगर में एक दुकान से 10-10 रुपये के सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट के पांच पैकेट खरीदे। इन पर बड़े-बड़े अक्षरों में वजन 90 ग्राम लिखा था। ज्ञान चंद्र खुद व्यापारी हैं तो उन्हें पाउच का वजन कम प्रतीत हुआ। तौल करने पर वजन 70 ग्राम निकला।
वजन कम निकलने पर कंपनी को भेजे कानूनी नोटिस
गर्ग ने कंपनी को कानूनी नोटिस भेजे। ठोस जवाब नहीं मिलने पर नैनीताल उपभोक्ता फोरम में गए और उनके हक में फैसला आया। इसे हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने राज्य आयोग में चुनौती दी। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुमकुम रानी और सदस्य बीएस मनराल की पीठ ने कंपनी की याचिका को खारिज करने के साथ ही मानसिक और आर्थिक नुकसान के एवज में 40 हजार, मुकदमे का खर्च 10 हजार समेत कुल 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए।
ग्राहक ने खुद की पैरवी, साक्ष्य भी खुद ही भेजे
रामनगर निवासी व्यापारी ज्ञान चंद्र गर्ग ने इस मामले की पैरवी खुद की। आयोग को उन्होंने सभी साक्ष्य कोरियर से भेजे। इससे पहले बिल जमा करने के बावजूद मोबाइल सेवाएं बाधित करने पर भी उनकी याचिका पर कंपनी पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया था।
कोर्ट में तराजू पर तौला गया पैकेट और फिर
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक तराजू मंगवाया गया। सभी के सामने जब सीलबंद पाउच को तौला गया तो वजन 70 ग्राम निकलने पर कंपनी के दावों की भी पोल खुल गई।
आयोग ने कहा क्या-क्या कहा?
राज्य उपभोक्ता आयोग ने दस रुपये के छोटे से पैकेट में घटतौली को अनुचित व्यापार प्रथा करार दिया। आयोग ने कहा कि पैकेट पर अंकित वजन से कम सामान बेचना सीधे तौर पर उपभोक्ता अधिकारों का हनन है और यह धोखा किया जा रहा है।
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