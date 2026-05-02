चारधाम यात्रा और वीकेंड: दिल्ली से दून ढाई घंटे, मसूरी पहुंचने में लगे तीन, सड़कों पर गाड़ियों का पहिया जाम

चारधाम यात्रा और वीकेंड: दिल्ली से दून ढाई घंटे, मसूरी पहुंचने में लगे तीन, सड़कों पर गाड़ियों का पहिया जाम
शुक्रवार सुबह 10 बजे से ही आशारोड़ी से देहरादून की ओर जाम के हालात बनने लगे। दोपहर 12 बजे तक मार्ग पर वाहनों की कतारें लग गईं। दिल्ली से देहरादून आने वाली लेन वाहनों से पूरी तरह पैक हो गई।
पर्यटन और यात्रा सीजन बढ़ते ही देहरादून में जाम फिर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हालात यह हैं कि एक्सप्रेस-वे बनने के बाद दिल्ली से 210 किमी आशारोड़ी तक तो वाहन करीब ढाई घंटे में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां से 50 किमी मसूरी पहुंचने में तीन घंटे तक लग रहे हैं। शुक्रवार को देहरादून से मसूरी तक जाम से लोग परेशान रहे।
इन दिनों चारधाम यात्रा चरम पर है। एक्सप्रेस-वे से आने वाले तीर्थयात्री देहरादून होते हुए धामों के लिए निकल रहे हैं। शुक्रवार को सरकारी अवकाश था, शनिवार और रविवार की छुट्टी है। लगातार तीन दिन अवकाश के चलते विभिन्न प्रदेशों से पर्यटकों की भीड़ देहरादून और मसूरी में बढ़ गई।
लेन वाहनों से पूरी तरह पैक
शुक्रवार सुबह 10 बजे से ही आशारोड़ी से देहरादून की ओर जाम के हालात बनने लगे। दोपहर 12 बजे तक मार्ग पर वाहनों की कतारें लग गईं। दिल्ली से देहरादून आने वाली लेन वाहनों से पूरी तरह पैक हो गई। दिल्ली जाने वाले वाहनों का दबाव तुलनात्मक रूप से कम था। पुलिस ने शहर में वाहनों का दबाव कम करने के लिए मसूरी जाने वाले वाहनों को जीएमएस रोड से किमाड़ी होते हुए मसूरी के लिए डायवर्ट किया। इसके चलते आईएसबीटी, शिमला बाईपास, जीएमएस रोड पर वाहनों की लाइनें लगीं।
बल्लूपुर फ्लाईओवर के पास रेड लाइट पर भी वाहनों की कतारें लगीं रहीं। रेड लाइट पर खड़े वाहनों को ही चौक पार करने में 15 से 20 मिनट का समय लग गया। इससे लोगों को फजीहत झेलनी पड़ी।
डाकरा में संकरी रोड पर वाहन का दबाव बढ़ने से दिक्कत
एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह के मुताबिक, डाकरा क्षेत्र की संकरी रोड पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी उठानी पड़ी। किमाड़ी रोड पर भी रुक-रुक कर जाम लगता रहा। दोपहर बाद वाहनों का दबाव ज्यादा बढ़ा। जाम का असर शहर के अंदर भी देखा गया। राजपुर रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों में जाम के हालात बने। संभावना जताई जा रही है कि शनिवार और रविवार तक शहर में जाम के ऐसे ही हालात रहेंगे। चारधाम यात्रा और पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के कारण जाम की स्थिति बन रही है। हालांकि शहर के अंदर जाम जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन बाहरी क्षेत्रों में जाम लग रहा है। पुलिस की ओर से व्यवस्था बनाने के लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं। पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
मसूरी के होटल, दून के रिसॉर्ट 80 फीसदी बुक
तीन दिन लगातार छुट्टी के कारण मसूरी के होटल 80 फीसदी तक बुक हो गए हैं। वहीं, देहरादून के रिसॉर्टों में भी पर्यटकों की भीड़ है। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर तक अधिकांश होटलों में 40 फीसदी तक बुकिंग थी, लेकिन शाम तक बुकिंग 80 फीसदी तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि शनिवार को होटलों के पैक रहने की उम्मीद है। उधर, देहरादून के सहस्रधारा, मालदेवता स्थित रिसॉर्टों में भी शुक्रवार को 80 फीसदी तक बुकिंग थी।
मसूरी में दो किलोमीटर लंबे जाम से परेशानी
शुक्रवार को मसूरी-देहरादून मार्ग पर किंक्रेग से लेकर किताबघर तक करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग रहा। मसूरी घूमने आए गाजियाबाद के पर्यटक सौरभ, केशव सिंह ने बताया कि वे दोपहर को देहरादून से मसूरी पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे थे। लेकिन किताबघर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से वे करीब आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे।
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