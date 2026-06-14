देहरादून में हिंदू युवक की हत्या; आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, पुलिस फोर्स तैनात, पानी को लेकर हुआ था झगड़ा
देरहरादून के सहसपुर एरिया में स्थित बैरागीवाला गांव पानी को लेकर विवाद में दो पक्षों के बीच लड़ाई में बीजेपी कार्यकर्ता की मौते के बाद से भीड़ आक्रोश में है। रविवार को आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहसपुर एरिया के बैरागीवाला गांव में पानी को लेकर हुए विवाद में हिंदू युवक की मौत हो गई। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया है। मृतक बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसका नाम विनोद (43) था। इस घटना से नाराज लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर आरोपी के घर को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घरों पर पथराव किया और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मुस्लिम पक्ष से हैं।
स्थिति बिगड़ती देख पलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। इसके साथ ही तीन नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
क्या है विवाद की जड़?
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को गांव में सरकारी ट्यूबवेल से पानी लेने को लेकर विनोद, राजेश और अशोक का पूर्व प्रधान इस्तिपाक के भतीजे इम्तियाज से झगड़ा हो गया था। इसके बाद कहासुनी होने लगी और फिर रज्जाक, अमन, यूनूस, अनीस समेत 20 से 25 लोग मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर धारधार हथियारों और हथौड़े से तीनों भाइयों पर हमला कर दिया। इस हमले में विनोद बुरी तरह से घायल हो गया और फिर अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हमले में परिवार के अन्य तीन सदस्य भी बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की।
आक्रोशित भीड़ को संभालन मुश्किल
वहीं बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला और मौत की सूचना आग की तरह फैली जिसके बाद बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने गांव की गलियों से लेकर प्रेमनगर-पांवटा के बीच पुराने हाईवे पर जाम लगा दिया था। इस दौरान पुलिस के लिए आक्रोशित भीड़ को संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।