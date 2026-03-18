मेघालय से लाई लड़कियां, देहरादून की महिला अपने घर पर ही चला रही थी सेक्स रैकेट
देहरादून में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। महिला अपने घर से ही देह व्यापार चला रही थी। लड़कियों को मेघालय से लाया गया था। पुलिस ने पीड़ित लड़कियों को उनके चंगुल से आजाद कराया है।
देहरादून के पॉश इलाके में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक महिला अपने घर पर ही देह व्यापार का धंधा चला रही थी। वह मेघालय से लड़कियां लाती थी। व्हाट्सएप पर ही रेट, लोकेशन और फोटो समेत पूरी डिटेल शेयर होती थी। सौदा पक्का होने पर बिचौलिया लड़कियों को ग्राहकों तक पहुंचाता था। पुलिस ने मामले में तीन लड़कियों को आरोपियों से आजाद कराया है।
किशननगर चौक के पास एक घर में चल रहे देह व्यापार के धंधे का खुलासा किया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और कैंट कोतवाली पुलिस ने सोमवार रात कार्रवाई करते महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार किए।
तीन युवतियां रेस्क्यू
वहीं, देह व्यापार के लिए मेघालय से लाई गई तीन युवतियों को रेस्क्यू किया गया। यह पूरा नेटवर्क व्हाट्सएप के जरिए संचालित किया जा रहा था। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल को सूचना मिली थी कि चकराता रोड, गांधीनगर, रघुनाथ मंदिर के पास एक घर में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। उन्होंने सीओ मसूरी जगदीश पंत के नेतृत्व में एएचटीयू और कैंट कोतवाली पुलिस की एक संयुक्त टीम कार्रवाई के लिए भेजी। पुलिस ने संदिग्ध घर में छापा मारा तो अंदर तीन महिलाएं और दो पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले।
घर से आपत्तिजनक सामग्री बरामद
मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि जिस मकान में देह व्यापार चल रहा था, वह एक महिला का है जो मुख्य आरोपी है। वह काफी समय से आशीष कुमार पांडेय निवासी जयपुर, राजस्थान के साथ मिलकर इस अवैध धंधे को संचालित कर रही थी। इसके लिए मेघालय से कमाई का लालच देकर तीन युवतियों को बुलाया गया था।
व्हाट्सएप पर भेजते थे फोटो
महिला व्हाट्सएप से ग्राहकों को लड़कियों की फोटो भेजती थी। सौदा पक्का होने पर आशीष लड़कियों को ग्राहकों तक पहुंचाता था, जिसके एवज में उसे कमीशन मिलता था। इसके अलावा घर में भी देह व्यापार कराया जाता था। पुलिस ने मौके पर आशीष कुमार, ग्राहक फुलो खान और मुख्य आरोपी एक महिला को गिरफ्तार किया है।
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