Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मेघालय से लाई लड़कियां, देहरादून की महिला अपने घर पर ही चला रही थी सेक्स रैकेट

Mar 18, 2026 12:27 pm ISTGaurav Kala देहरादून
share

देहरादून में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। महिला अपने घर से ही देह व्यापार चला रही थी। लड़कियों को मेघालय से लाया गया था। पुलिस ने पीड़ित लड़कियों को उनके चंगुल से आजाद कराया है।

मेघालय से लाई लड़कियां, देहरादून की महिला अपने घर पर ही चला रही थी सेक्स रैकेट

देहरादून के पॉश इलाके में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक महिला अपने घर पर ही देह व्यापार का धंधा चला रही थी। वह मेघालय से लड़कियां लाती थी। व्हाट्सएप पर ही रेट, लोकेशन और फोटो समेत पूरी डिटेल शेयर होती थी। सौदा पक्का होने पर बिचौलिया लड़कियों को ग्राहकों तक पहुंचाता था। पुलिस ने मामले में तीन लड़कियों को आरोपियों से आजाद कराया है।

किशननगर चौक के पास एक घर में चल रहे देह व्यापार के धंधे का खुलासा किया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और कैंट कोतवाली पुलिस ने सोमवार रात कार्रवाई करते महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार किए।

ये भी पढ़ें:सास ने अपने प्रेमी से कराया बहू का रेप, ब्लैकमेल के लिए वीडियो भी बनाया

तीन युवतियां रेस्क्यू

वहीं, देह व्यापार के लिए मेघालय से लाई गई तीन युवतियों को रेस्क्यू किया गया। यह पूरा नेटवर्क व्हाट्सएप के जरिए संचालित किया जा रहा था। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल को सूचना मिली थी कि चकराता रोड, गांधीनगर, रघुनाथ मंदिर के पास एक घर में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। उन्होंने सीओ मसूरी जगदीश पंत के नेतृत्व में एएचटीयू और कैंट कोतवाली पुलिस की एक संयुक्त टीम कार्रवाई के लिए भेजी। पुलिस ने संदिग्ध घर में छापा मारा तो अंदर तीन महिलाएं और दो पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले।

ये भी पढ़ें:नाबालिग का जंगल में गैंगरेप, देहरादून में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात

घर से आपत्तिजनक सामग्री बरामद

मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि जिस मकान में देह व्यापार चल रहा था, वह एक महिला का है जो मुख्य आरोपी है। वह काफी समय से आशीष कुमार पांडेय निवासी जयपुर, राजस्थान के साथ मिलकर इस अवैध धंधे को संचालित कर रही थी। इसके लिए मेघालय से कमाई का लालच देकर तीन युवतियों को बुलाया गया था।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव करीब देख इस मांग ने पकड़ा जोर, रोज आ रहे प्रार्थना पत्र

व्हाट्सएप पर भेजते थे फोटो

महिला व्हाट्सएप से ग्राहकों को लड़कियों की फोटो भेजती थी। सौदा पक्का होने पर आशीष लड़कियों को ग्राहकों तक पहुंचाता था, जिसके एवज में उसे कमीशन मिलता था। इसके अलावा घर में भी देह व्यापार कराया जाता था। पुलिस ने मौके पर आशीष कुमार, ग्राहक फुलो खान और मुख्य आरोपी एक महिला को गिरफ्तार किया है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Sex Racket Dehradun News Uttarakhand News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।