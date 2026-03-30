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अयातुल्ला और शहीद ईरानियों के लिए देहरादून में जुटाई मदद, महिलाएं गहने-नगदी तेहरान भेजेंगे

Mar 30, 2026 08:36 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान में भीषण युद्ध से हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में शिया समुदाय ईरानियों की मदद के लिए आगे आया है। देहरादून में शिया समुदाय ने अयातुल्ला और शहीद ईरानियों के लिए मदद जुटाई है।

अयातुल्ला और शहीद ईरानियों के लिए देहरादून में जुटाई मदद, महिलाएं गहने-नगदी तेहरान भेजेंगे

ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच भीषण युद्ध को 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुलासा किया है कि उसने अब तक ईरान के 11000 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले किये हैं, जिनमें 150 से अधिक क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए जहाज शामिल हैं। ईरान में भीषण तबाही का दौर जारी है। जिसकी मदद के लिए शिया समुदाय लगातार आगे आ रहा है। देहरादून में भी शिया समुदाय ईरान के लिए खुलकर दान कर रहा है। महिलाओं ने गहने उतारे, बच्चों के गुल्लकें तोड़ी और बुजुर्ग अपनी जमापूंजी ईरानी दूतावास के जरिए दान कर रहे हैं।

ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच छिड़े भीषण युद्ध के बीच देहरादून का शिया समुदाय ईरान के युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है। रविवार को इंदर रोड स्थित इमाम बारगाह में समुदाय की महिलाओं ने गहने, नगदी और बच्चों ने अपनी गुल्लक दान की।

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रविवार को कनीजे जनाबे फातिमा जहरा संगठन की ओर से विशेष दुआ और डोनेशन कार्यक्रम किया गया। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई एवं शहीद बच्चों के लिए दुआ कराई गई। तीन साल की एक मासूम ने अपनी कान की बालियां दान की तो कर दी तो सभी की आंखें नम हो गई।

जंग ने हज यात्रियों की बेचैनी बढ़ाई

ईरान और इजराइल के युद्ध ने पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले मोमीनों की बेचैनी भी बढ़ा दी है। हज यात्री सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अगले माह 18 अप्रैल से शुरू हो रही हज यात्रा पर उत्तराखंड से इस बार 1366 यात्री पर जा रहे हैं। हज यात्रियों का कहना है कि वह इस जंग के खत्म होने, दुनिया में अमन-चैन की दुआ कर रहे हैं, ताकि हज का पाक सफर आसान हो जाए।

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हज कमेटी अध्यक्ष खतीब अहमद और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि सरकार की ओर से हज यात्रियों के तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। टर्नर रोड निवासी दिलशाद अली का कहना है कि अल्लाह से यही दुआ है कि ये लड़ाई रुक जाए और हम सबका सफर आसान हो जाए। सरकार को चाहिए कि सभी सुविधाएं दी जाएं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो। एक अन्य देहरादून निवासी मोबीन अली ने कहा कि पत्नी उस्माना के साथ हज यात्रा पर जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है युद्ध खत्म हो जाए, पूरी दुनिया में अमन-चैन हो जाए। यात्रा में आसानी हो जाए, बुजुर्ग-बच्चे भी जाएंगे।

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दून में 447 हज यात्रियों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण

दून के कोरोनेशन अस्पताल में 447 हज यात्रियों का मेडिकल परीक्षण होगा। शनिवार को शुभारंभ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास, हज कमेटी अध्यक्ष हाजी खतीब अहमद, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स कर चुके हैं, रोजाना पचास यात्रियों को बुलाया है। एसीएमओ डॉ. दिनेश चौहान एवं डॉ. प्रदीप राणा को यहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएमएस डॉ. मनु जैन एवं पीआरओ प्रमोद पंवार ने बताया कि जांच के बाद टीके लगाए जा रहे हैं।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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