देहरादून में रिस्पना-बिन्दाल एलिवेटेड रोड के लिए मिले 350 करोड़, 2600 परिवार होंगे शिफ्ट
Rispana-Bindal Elevated Road: देहरादून में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया। रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए 350 करोड़ की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट में 2600 परिवारों को शिफ्ट किया जाएगा।
Rispana-Bindal Elevated Road: देहरादून में रिस्पना-बिन्दाल एलिवेटेड रोड परियोजना जल्द परवान चढ़ेगी। उत्तराखंड सरकार ने बजट में रिस्पना-बिन्दाल की एलिवेटेड यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। एलिवेटेड परियोजना की तकनीकी और पर्यावरणीय स्टडी पूरी हो चुकी है। प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
प्रशासन ने रिस्पना पुल से नागल पुल और हरिद्वार बाईपास-बिंदाल पुल से मालसी तक प्रस्तावित फोर लेन एलिवेटेड रोड को लेकर सामाजिक समाघात मूल्यांकन (एसआईए) रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक कर दी है। इस परियोजना के लिए 5.5 हेक्टेयर (रिस्पना) और 13.77 हेक्टेयर (बिन्दाल) भूमि की आवश्यकता है। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए एडीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया है और पुनर्वास के लिए भूमि चिह्नित की जा रही है।
करीब 2600 से अधिक घर और निर्माण परियोजना क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में आने वाली रिस्पना और बिन्दाल नदी किनारे की अधिकांश भूमि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। एलिवेटेड रोड परियोजना के दायरे में नगर निगम की जमीनें भी शामिल हैं।
परियोजना के दायरे में ये क्षेत्र
रिस्पना पुल से नागल पुल तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के दायरे में अजबपुरकलां, धर्मपुर, डालनवाला, अधोईवाला, कंडोली, चीड़ोवाली, जाखन, धोरणखास, किशनपुर, तरलानागल और ढाकपट्टी क्षेत्र शामिल हैं। इस परियोजना के लिए कुल 5.5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। रिस्पना नदी से जुड़े इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार यह भूमि मौजा अजबपुरकलां के नाम दर्ज है। इसका अधिकांश हिस्सा सरकारी श्रेणी में आता है। एलिवेटेड रोड के दायरे में 12 प्रकार के पेड़ और नदी किनारे कच्चे और पक्के भवन भी चिह्नित किए गए हैं।
हरिद्वार बाईपास पुल से मालसी तक एलिवेटेड रोड
हरिद्वार बाईपास पुल से मालसी तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के लिए 13.77 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। कारगीग्रांट, ब्राह्मणवाला, देहराखास, निरंजनपुर, कांवली, चुक्खुवाला, डोभालवाला, हाथीबड़कला, विजयपुर, जाखन, जोहड़ी, मालसी, प्रतीतपुर संतौर, किशनपुर और ढाकपट्टी क्षेत्र इसमें शामिल हैं।
बिन्दाल एलिवेटेड रोड परियोजना पर नजर
देहरादून शहर को वर्षों से जाम की समस्या से निजात दिलाने वाली महत्वाकांक्षी रिस्पना-बिन्दाल एलिवेटेड रोड परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। करीब 6252 करोड़ रुपये की कुल लागत से बनने वाली इस परियोजना के तहत बिन्दाल एलिवेटेड रोड कारगी चौक (हरिद्वार बाईपास) से राजपुर रोड स्थित साईं मंदिर तक 14.8 किलोमीटर लंबी बनेगी, जबकि रिस्पना एलिवेटेड रोड विधानसभा भवन के पास रिस्पना पुल से नागल पुल तक 10.95 किलोमीटर लंबी होगी। इन मार्गों को 20.2 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा और इनकी डिजाइन गति 60 किमी प्रति घंटा होगी, जिसमें लालपुल, कचहरी रोड, सहस्रधारा चौक और आईटी पार्क जैसे प्रमुख जंक्शनों को आपस में जोड़ा जाएगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।