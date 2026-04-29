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भगोड़े बिल्डर दीपक के नेपाल भागने की आशंका, पत्नी को भारत लाने UAE जाएगी देहरादून पुलिस

Apr 29, 2026 07:32 am ISTGaurav Kala देहरादून
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Dehradun Pushpanjali Case: देहरादून पुलिस को आशंका है कि दीपक नेपाल गया और फिर वहां से किसी और देश भाग गया। वहीं, उसकी पत्नी को भारत लाने के लिए देहरादून पुलिस यूएई जाएगी।

भगोड़े बिल्डर दीपक के नेपाल भागने की आशंका, पत्नी को भारत लाने UAE जाएगी देहरादून पुलिस

Dehradun Pushpanjali Case फ्लैट बेचने के नाम पर नौकरशाहों, सफेदपोशों और आम लोगों की गाढ़ी कमाई डकारने वाले पुष्पांजलि इंफ्राटेक के मालिक दीपक मित्तल की पत्नी राखी को दून लाने के लिए पुलिस टीम यूएई जाएगी। राखी के हत्थे चढ़ने के बाद अब मास्टरमाइंड दीपक मित्तल के भी जल्द गिरफ्त में आने की संभावना बढ़ गई है।

दीपक मित्तल ने शुरुआत में दो शानदार प्रोजेक्ट बनाकर बाजार में अपनी साख बनाई थी। इसके बाद उसने ‘आर्चिड पार्क’ और ‘एमीनेंट हाइट्स’ जैसे नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए और बंपर बुकिंग ली। यहीं से उसने अपने शातिर दिमाग का खेल शुरू किया।

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45 करोड़ की ठगी का आरोप

उसने एक ही फ्लैट नंबर पर कई-कई लोगों से बुकिंग ली और कंपनी के खातों में आई करोड़ों की रकम को घुमाकर अपने निजी खातों में डाल लिया। उस पर 90 फ्लैट खरीदारों के 45 करोड़ डकारने का आरोप है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसने अपनी संपत्तियां पहले ही बेच दीं या पिता अश्विनी के नाम कर दीं।

एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले में राखी मित्तल को पकड़ने वाली यूएई की एजेंसी ने सुपुर्दगी देने से पहले काफी दस्तावेज मांगे हैं। यह दस्तावेज राज्य की नोडल एजेंसी सीबीसीआईडी के जरिए विदेश मंत्रालय को भिजवाए जा रहे हैं। वहां से यह यूएई जाएंगे।

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2022 में दीपक गैंगस्टर लगते ही हुआ था फरार

दीपक मित्तल की शातिर हरकतों ने पुलिस को भी हैरत में डाला है। वर्ष 2020 में फरार होने के बाद 2022 में वह हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे लेकर भारत लौटा। जांच में सहयोग की शर्त पर उसका पासपोर्ट भी जमा कर लिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर उसने पासपोर्ट वापस पा लिया। जैसे ही 22 नवंबर 2022 को दून पुलिस ने उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया वह रातोंरात गायब हो गया।

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दीपक के नेपाल से भागने की आशंका

आशंका है कि वह नेपाल गया और वहां से पासपोर्ट का इस्तेमाल कर किसी अन्य देश में पहुंच गया। देवपुरा योग आश्रम होटल हिमगिरी हरिद्वार निवासी दीपक मित्तल और राखी मित्तल मामले में पूर्व में गिरफ्तार हो चुके राजपाल वालिया के साथ पुष्पांजलि कंपनी में पार्टनर रहे हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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