देहरादून शहर में बनेंगे 25 नए स्मार्ट वेंडिंग जोन, रोजगार भी मिलेगा
Smart Vending Zones: देहरादून नगर निगम अब शहर में 25 नए स्मार्ट वेंडिंग जोन विकसित करने जा रहा है। जिससे जहां ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यवस्थित होगी, वहीं सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और रेहड़ी-पटरी व्यापारियों को संगठित ढंग से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम की ओर से शहर में 25 नए “स्मार्ट वेंडिंग जोन” विकसित किए जाने की योजना तैयार की गई है। इस पहल से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है, बल्कि सैकड़ों स्थानीय लोगों को स्वरोजगार का स्थायी अवसर भी मिलेगा।
मेयर सौरभ थपलियाल के निर्देश पर तैयार इस योजना में शहर की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों राजपुर, धर्मपुर, रायपुर, मसूरी, कैंट, सहसपुर और डोईवाला—को शामिल किया गया है। उद्देश्य यह है कि वेंडिंग जोन केवल चुनिंदा बाजारों तक सीमित न रहें, बल्कि पूरे शहर में संतुलित रूप से विकसित हों, ताकि हर क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को लाभ मिल सके।
इन स्थानों पर स्मार्ट वेंडिंग जोन
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित स्थानों में इंद्रेश अस्पताल के पास लगभग 150 ठेलियों के लिए सुव्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। मोहकमपुर क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर 80 से 88 ठेलियों के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा प्रमुख बाजारों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और आवासीय इलाकों के आसपास छोटे-छोटे वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे।
“स्मार्ट” वेंडिंग जोन की अवधारणा केवल ठेलियों को एक स्थान पर खड़ा करने तक सीमित नहीं है। नगर निगम की योजना है कि इन जोन में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, ठेला संचालकों का पंजीकरण कर उन्हें पहचान पत्र और निर्धारित स्थान आवंटित किए जाएंगे, जिससे अव्यवस्था और अवैध अतिक्रमण की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके।
रोजगार भी मिलेगा
देहरादून में यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ-साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में नगर निगम ने बड़ी पहल की है। नए स्मार्ट वेंडिंग जोन से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, बल्कि सैकड़ों लोगों को स्थायी रोजगार भी मिलेगा। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच फुटपाथों और सड़कों पर बेतरतीब खड़ी ठेलियां अक्सर जाम का कारण बनती रही हैं। प्रशासन का मानना है कि व्यवस्थित वेंडिंग जोन बनने से सड़क किनारे अवैध कब्जों में कमी आएगी और पैदल चलने वालों को भी राहत मिलेगी।
