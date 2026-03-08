देहरादून: किसी और संग अफेयर के शक में MCA छात्र ने पार की हदें, प्रेमिका को गर्दन पर मारा चाकू
दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। उसने दावा किया कि उसने गुस्से में आकर उस पर हमला किया क्योंकि उसे शक था कि उसका किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है।
देहरादून के क्लेमेंट टाउन एरिया से पुलिस ने रविवार को 21 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट छात्र को गर्लफ्रेंड पर कथित तौर पर चाकू से हमले करने के मामले में गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्र गर्लफ्रेंड के किसी दूसरे लड़के से बात करने भड़का हुआ था। आरोपी की पहचान उदय सिंह के रूप में हुई है और वह फर्स्ट ईयर एमसीए स्टूडेंट है। पुलिस ने आरोपी छात्र को दून अस्पताल से गिरफ्तार किया है।
पूछताछ के दौरान मेरठ के रहने वाले उदय सिंह ने पुलिस को बताया कि सितंबर 2025 से ही वह उस महिला के साथ रिश्ते में था और उससे शादी करना चाहता था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। उसने दावा किया कि उसने गुस्से में आकर उस पर हमला किया क्योंकि उसे शक था कि उसका किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है।
आरोपी के कमरे में बातचीत के लिए पहुंची थी
पुलिस के मुताबिक युवती ओगल भट्टा इलाके में आरोपी के किराए कमरे में दोनों के बीच चल रहे विवाद को बातचीत से सुलझाने गई थी लेकिन बातचीत ने बाद में हिंसक रूप ले लिया और इसके बाद उदय ने कथित तौर पर उसपर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान युवक भी घायल हो गया।
दून अस्पताल में भर्ती कराया गया
हमले के बाद शनिवार को उयद सिंह और पीड़िता दोनों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता कृष्ण चंद्र वर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जिसमें आरोप लगाया है कि उदय ने उनकी बेटी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था।
हालत अब भी गंभीर बनी हुई है
पुलिस के मुताबिक युवती की गर्दन पर गहरा घाव हुआ है और उसकी सर्जरी की गई है। पुलिस ने बताया कि उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है और कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
