जाने-अनजाने में हुई घटना; देहरादून में शिक्षा निदेशक पिटाई कांड में भाजपा विधायक ने मांगी माफी
भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बताया कि पदम सिंह रावत नामक व्यक्ति ने स्कूल के लिए अपनी डेढ़ बीघा जमीन दान दी थी, और लंबे समय से मांग की जा रही थी कि विद्यालय का नामकरण उस दानदाता के नाम पर किया जाए।
देहरादून में बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ हुई मारपीट और अभद्रता के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस पूरे प्रकरण में घिरे रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने रविवार को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया है। विधायक ने एक आधिकारिक बयान जारी कर घटना से संबंधित सभी पक्षों से बिना शर्त माफी मांगी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रकरण पर विधायक पर केस हुआ है। विधायक की तरफ से भी रायपुर थाने में शिकायत दर्ज हुई है।
विधायक उमेश शर्मा काऊ ने घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र के एक विद्यालय के लिए जमीन दान देने वाले परिवार की जायज मांग को लेकर निदेशालय गए थे। मामला यह था कि पदम सिंह रावत नामक व्यक्ति ने स्कूल के लिए अपनी डेढ़ बीघा जमीन दान दी थी, और लंबे समय से मांग की जा रही थी कि विद्यालय का नामकरण उस दानदाता के नाम पर किया जाए।
विधायक ने अपना पक्ष रखा
विधायक के अनुसार, यह प्रकरण काफी समय से सरकारी फाइलों में दबा हुआ था और लंबित चल रहा था। रविवार को जब वह दानदाता परिवार के सदस्यों के साथ निदेशक से मिलने पहुंचे, तो बातचीत के दौरान माहौल गरमा गया। विधायक का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वह विवाद को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जाने-अनजाने में अप्रिय स्थिति पैदा हो गई।
जांच और कार्रवाई की मांग
विधायक काऊ ने स्पष्ट किया कि उन्हें हमेशा से ही अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिला है और वह भी कर्मचारियों के सम्मान के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा, "शनिवार को निदेशालय में जो कुछ भी हुआ, उस पर मुझे बेहद अफसोस है। मैं जनहित के कार्यों के लिए समर्पित हूं और अधिकारियों का सम्मान करता हूं। इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो।"
भाजपा संगठन का विधायक से जवाब-तलब
बेसिक शिक्षा निदेशक से पिटाई कांड को लेकर भाजपा संगठन में नाराजगी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा किसी भी तरह की अराजकता और हिंसा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जनसमस्या उठाना एक पहलू हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसी को कानून के उल्लंघन की इजाजत नहीं मिल सकती। विधायक से पूछा गया है कि इस तरह की परिस्थितियां कैसे पैदा हो गई
सरकार की छवि और कानून व्यवस्था का हवाला
अपने बयान में विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा कर्मचारी हितों और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर रही है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की और विश्वास दिलाया कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सजग रहेंगे।
आरोपियों की गिरफ्तारी होः कर्मचारी महासंघ
इस पूरे मामले में सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष और उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने कार्यालय में मारपीट की निंदा की है। वहीं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे, महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा और प्रांतीय महामंत्री महावीर बिष्ट ने भी विधायक की मौजूदगी में मारपीट को अराजकता बताया। एससी-एसटी शिक्षक संगठन अध्यक्ष जगदीश राठी ने इसे शर्मनाक बताकर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। कहा-हमलावरों की गिरफ्तारी हो।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
