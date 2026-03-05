Hindustan Hindi News
देहरादून में मुस्लिम लड़कों ने महिला दुकानदार पर बरसाए थप्पड़, सांप्रदायिक बवाल के बाद पीएसी तैनात

Mar 05, 2026 11:37 am IST
Dehradun communal violence: होली की शाम देहरादून में सांप्रदायिक बवाल देखने को मिला। मुस्लिम युवकों ने महिला दुकानदार को न सिर्फ बुरी तरह पीटा, गंदी-गंदी गालियां भी दी। इससे दोनों समुदाय में बवाल हो गया। 

Dehradun communal violence: देहरादून में होली की शाम गांधीग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर हुए मामूली विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। फल में कमी निकालकर वापस करने आए मुस्लिम युवकों ने महिला दुकानदार के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। घटना के बाद दोनों समुदायों की भारी भीड़ आमने-सामने आ गई और मौके पर पथराव व बवाल की नौबत बन गई। तनाव को देखते हुए क्षेत्र में पीएसी तैनात कर दी गई है। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार बुधवार शाम लक्ष्मण चौक चौकी के गांधीग्राम मोहल्ले में यह घटना हुई। पीड़िता रेशमा बाला सोनकर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वे अपनी दुकान पर बैठी थीं। तभी एक 16-17 वर्षीय किशोर उनकी दुकान पर आया और फल खरीद कर ले गया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा और फलों में कमी निकालते हुए गाली-गलौज करने लगा।

थप्पड़ बरसाए, पथराव और सांप्रदायिक बवाल

आरोप है कि किशोर ने सारे फल महिला के ऊपर फेंक दिए और अपने साथी बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि महिला को थप्पड़ मारे गए और सड़क पर धक्का दिया गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। दोनों के आमने-सामने आने से क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया। हालात बड़े बवाल व पथराव तक पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली नगर से भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया कि घटना के बाद मौके पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पीएसी तैनात कर दी गई है। फल की दुकान चलाने वाली महिला की ओर से आरोपी पिंटू (चप्पल वाला) और सलीम (होटल वाला) समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Uttarakhand Police

