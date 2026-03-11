Hindustan Hindi News
बहुचर्चित अर्जुन शर्मा हत्याकांड में मास्टरमाइंड मां पर गैंगस्टर की तैयारी, 4 अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा

Mar 11, 2026 09:30 am ISTGaurav Kala देहरादून
share

देहरादून के बहुचर्चित अर्जुन शर्मा हत्याकांड में पुलिस अब मास्टरमाइंड मां और चार अन्य आरोपियों पर गैंगस्टर की तैयारी कर रही है। 11 फरवरी को मां के इशारे पर बदमाशों ने अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

बहुचर्चित अर्जुन शर्मा हत्याकांड में मास्टरमाइंड मां पर गैंगस्टर की तैयारी, 4 अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा

देहरादून के बहुचर्चित अर्जुन शर्मा हत्याकांड के सूत्रधारों पर पुलिस कानूनी शिकंजा और कसने जा रही है। मामले में कत्ल की साजिश रचने वाली अर्जुन की मां बीना शर्मा, उनके करीबी विनोद उनियाल और डॉ. अजय खन्ना, दोनों शूटरों पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट लगाने जा रही है। 11 फरवरी को बदमाशों ने दिनदहाड़े अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में मास्टरमाइंड अर्जुन की मां निकली। मां-बेटे के बीच अनबन की वजह करोड़ों का संपत्ति विवाद था।

बीते 11 फरवरी को दून में अर्जुन शर्मा की परेड ग्राउंड के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि हत्याकांड में अर्जुन की मां, विनोद उनियाल और डा. अजय खन्ना अहम किरदार हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि अर्जुन का मां और अन्य आरोपियों से संपत्ति और लेनदेन का विवाद पुराना है।

संपत्ति विवाद

पूर्व में भी इनके पारिवारिक और संपत्ति विवादों को लेकर बसंत विहार थाने में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए तथ्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस चार्जशीट का सबसे अहम हिस्सा भाड़े के शूटरों पंकज, राजीव व विनोद उनियाल के बीच संपर्क को बनाया जा रहा है। व्हाट्सऐप चैट, रेकी के दौरान खींची गई कार की फोटो और कॉल डिटेल्स को चार्जशीट में शामिल किया जा रहा है ताकि कोर्ट में में हत्यारोपियों को बचाव का लूपहोल न मिल सके।

जेल में बंद डॉ. खन्ना अध्यक्ष बने रहेंगे

देहरादून। अर्जुन शर्मा हत्याकांड में जेल में बंद डॉ. अजय खन्ना इंडियन मेडिकल एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष बने रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनका कामकाज देखेंगे। बता दें कि गैस एजेंसी संचालक अर्जुन शर्मा की दो शूटरों ने एक माह पहले गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से दोनों शूटरों समेत अर्जुन की मां, उनका करीबी विनोद उनियाल, डॉ. खन्ना जेल में बंद है। प्रांतीय सचिव डॉ. डीडी चौधरी ने कहा कि दोष सिद्ध होने तक उन्हें नहीं हटाया जा सकता।

अर्जुन शर्मा हत्याकांड

देहरादून के तिब्बती मार्केट क्षेत्र में 11 फरवरी को दिनदहाड़े हुए व्यवसायी अर्जुन शर्मा हत्याकांड ने शहर को झकझोर दिया था। अमरदीप गैस एजेंसी के मालिक अर्जुन शर्मा को सुबह करीब साढ़े दस बजे स्कूटी सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी थी। व्यस्त बाजार क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की परतें खोलीं। इसी जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद मुख्य वजह था। पुलिस के अनुसार, इसी विवाद के चलते आरोपियों ने शूटरों को सुपारी देकर अर्जुन शर्मा की हत्या की साजिश रची थी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
