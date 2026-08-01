ससुर की मौत का ठहराया जिम्मेदार! सृष्टि कंडारी केस में अंधविश्वास के एंगल से भी जांच कर रही पुलिस
देहरादून में एक सरकारी स्कूल टीचर की 29 जुलाई को संदिग्ध हालात में मौत के मामले में पुलिस ने अहम जानकारी दी है। पुलिस ने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि सास के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड में सरकारी स्कूल की टीचर सृष्टि कंडारी की 29 जुलाई को संदिग्ध मौत के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने मृतका के पति सौरभ खत्री और ननद चारू को गिरफ्तार किया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मृतका की सास की भूमिका की भी जांच कर रही है।
देहरादून के एसएसपी धर्मेंद्र डोभाल ने इस मामले में अबतक क्या-क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 'दो दिन पहले थाना डोईवाला एरिया के हरावाला में शिक्षका सृष्टि कंडारी द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें उन्होंने अपनी जीवनलील समाप्त के लिए अपने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना को दोषी माना था। उन्होंने उसमें (वीडियो) में दो लोगों का उल्लेख किया था जिसमें उसके पति और ननद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उससे ही प्रताड़ित होकर ही उसके द्वारा जीवनलीला समाप्त की गई। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो प्रदेश के साथ पूरे देश के लोगों में काफी आक्रोश था और ये पुलिस के संज्ञान में था। पुलिस ने तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज की और दो लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें मृतका का पति और उसकी ननद है।'
उन्होंने आगे बताया ‘मृतका की सास के खिलाफ भी हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही परिणाम सामने आएगा। उस वीडियो में मृतका के द्वारा यह भी बताया गया था कि कुछ महीने पहले ससुर की मृत्यु हुई थी उसके लिए सृष्टि को ही दोषी मान रहे थे। हम लोगों ने अपनी जांच में अंधविश्वास के पहलू को भी शामिल किया है।’
वीडियो में सृष्टि कंडारी ने क्या कहा था?
सृष्टि कंडारी ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था कि 'सॉरी मम्मी... मैं जा रही हूं। पिछले छह महीने से मैं यह सब सह रही हूं, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। इन लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा...फिर लगा बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लोग मुझे हर दिन 'मनहूस' कहते हैं।'
मां की शिकायत पर मामला दर्ज
पुलिस के मुताबिक सृष्टि कंडारी की मां सीमा कंडारी की शिकायत पर डोईवाला पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मां ने बेटी की मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को बताया है। वहीं पुलिस का का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और कड़ी सजा मिले।
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