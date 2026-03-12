देहरादून में मंदिर के पास प्लास्टिक के बोरे में महिला की सड़ी-गली लाश, हड़कंप
देहरादून के प्रेमनगर में मंदिर से 100 मीटर दूर महिला की सड़ी-गली लाश मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लाश प्लास्टिक के बोरे में बंद थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
महिला की हत्या कर शव बोरे में डालकर देहरादून में सुद्धोवाला-मांडूवाला रोड के जंगल में फेंक दिया गया। कई दिन तक शव सड़ने पर तेज बदबू उठी तो पास के मंदिर पहुंचे लोगों को इसका पता लगा। इसके बाद सूचना पुलिस को मिली तो सनसनी फैल गई। एसएसपी समेत कई अफसर मौके पर पहुंचे और जांच की। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
बुधवार को यहां बाला सुंदरी मंदिर के पास के इलाके में बहुत तेज बदबू आ रही थी। बदबू से परेशान होकर जब स्थानीय लोगों ने आसपास खोजबीन शुरू की तो उनकी नजर मंदिर से करीब 100 मीटर दूर खाई में पड़े एक प्लास्टिक के कट्टे पर गई। पास जाने पर पता चला कि उसमें एक शव लिपटा हुआ है। इसकी सूचना प्रेमनगर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामला संदिग्ध और हत्या से जुड़ा होने पर उच्चाधिकारियों को बताया गया। इसके बाद एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई तथा जरूरी साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
कीड़ों ने खाया चेहरा इसलिए पहचान करना मुश्किल
बरामद शव करीब चार से पांच दिन पुराना बताया जा रहा है। खाई में पड़े रहने और कई दिन बीत जाने के कारण शव पूरी तरह सड़ चुका है। पुलिस के मुताबिक महिला के चेहरे को कीड़ों ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस कारण चेहरा देखकर पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
होली के आसपास हत्या की आशंका
शव की हालत देखकर पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि लाश 4 से 5 दिन पुरानी है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या होली के आसपास या उससे ठीक पहले की गई होगी। शव को ऐसी जगह ठिकाने लगा दिया, जहां अमूमन लोगों की नजर नहीं जाती।
साड़ी पहने थी महिला
जिस महिला की हत्या हुई वह साड़ी पहनी हुई थी। जिसे पहचान का एक आधार माना जा रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि महिला की शिनाख्त और हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों का गठन कर दिया गया है। फिलहाल, बॉर्डर क्षेत्रों के थानों में हाल में दर्ज महिलाओं की गुमशुदगी का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।
हत्या कहीं और, यहां ठिकाने लगाया शव
मांडूवाला में महिला के शव को जिस तरह से प्लास्टिक के कट्टे में पूरी तरह से पैक किया गया था, वह दर्शाता है कि हत्यारों ने वारदात की पूरी प्लानिंग की थी। संभावना है कि महिला की हत्या देहरादून के किसी अन्य इलाके या दूरदराज के क्षेत्र में की गई हो और बाद में पहचान छिपाने व साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को गाड़ी में लाकर मंदिर के पास खाई में फेंक दिया गया हो।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
