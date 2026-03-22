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कर्ज में डूबे कारोबारी ने जान दी, पैसों के लिए लेनदारों के दबाव ने तोड़ा हौसला

Mar 22, 2026 09:08 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में एक कारोबारी ने कर्ज के दबाव में अपनी जान दे दी। वह पैसों के लिए घर पहुंच रहे लेनदारों से काफी मानसिक तनाव में आ गया था। इसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठाया।

कर्ज में डूबे कारोबारी ने जान दी, पैसों के लिए लेनदारों के दबाव ने तोड़ा हौसला

आर्थिक तंगी और कर्ज के बढ़ते दबाव ने देहरादून में एक कारोबारी की जिंदगी लील ली। राजधानी के ओल्ड राजपुर, चौक बाजार निवासी 46 वर्षीय कारोबारी अमरीश गोयल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और इलाके में भी शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि कारोबारी के घर पर कर्जदारों का आना-जाना शुरू हो गया था। इससे वह काफी परेशान थे।

बताया जा रहा है कि अमरीश गोयल प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ-साथ सीमेंट-सरिया के कारोबार से जुड़े थे। कारोबार में उतार-चढ़ाव के चलते उन्हें कई बार कर्ज लेना पड़ा, जो समय के साथ भारी बोझ बनता चला गया। हालात ऐसे हो गए कि कर्जदार लगातार पैसे के लिए उनके घर तक पहुंचने लगे।

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लेनदारों के दबाव ने तोड़ा हौसला

परिजनों के मुताबिक, अमरीश लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। लेनदारों के बार-बार तकादों और बढ़ते कर्ज ने उन्हें मानसिक रूप से बेहद तनावग्रस्त कर दिया था। इसी दबाव के चलते 20 मार्च को उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया।

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अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम

जहर खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पत्नी उन्हें तुरंत उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने दून अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन दून अस्पताल पहुंचने से पहले ही अमरीश ने रास्ते में दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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राजपुर थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह रावत के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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