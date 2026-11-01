नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर रहे; दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली पर भड़के CM धामी
इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में 'वोट चोरी' और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ महारैली पर सीएम धामी ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर रहा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया ब्लॉक की महारैली को लेकर तीखा हमला बोला है। धामी ने कहा है कि इन लोगों का और इनकी पार्टी का इतिहास लोकतंत्र को कमजोर करने का रहा है। धामी ने इसके साथ ही इमरजेंसी और सरकारों को बर्खास्त करने तक का जिक्र किया।
धामी ने कहा ‘जिन लोगों की पार्टी का इतिहास ही रहा है, जिन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। देश में आपातकाल थोपा और समय-समय पर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। अब आज उनके हाथ से सत्ता चली गई है। जनता उनपर भरोसा नहीं कर रही है। क्योंकि उनके काले कारनामों को जनता ने 60 साल तक लगातार देखा है। हताशा निराशा का परिणाम है जब सनातन का महापर्व दीवाली का त्योहार चल रहा है तो ऐसे सयम में सारे व्यापारी वर्ग ने भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी इनके गठबंधन के सभी लोगों से ये अनुरोध किया था कि दिपावली के बाद अगर आपको अपनी कोई खोई हुई जमीन हासिल करनी है तो उसके लिए बाद में प्रदर्शन कर लीजिए और व्यापार को नुकसान मत पहुंचाइए। लोगों को परेशाम मत करिए। लेकिन उन्होंने तो तय किया हुआ है कि वे अराजकता फैलाएंगे। हम तो नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति को पैदा करेंगे। रेजिम चेंज करेंगे। हम तो फ्रांस और और यूरोप के देशों में आज जो हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बल पर अव्यवस्था फैलाएंगे।’
पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों के जरिए बोला हमला
धामी ने आगे कहा ‘इसलिए मुझे अटल जी (पूर्व प्रधानमंत्री) के शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब वह देश के लिए लोगों के लिए खतरनाक हो जाती है। और जब सत्ता से बाहर हो जाती है तो फिर देश के लिए खतरनाक हो जाती है।’
क्यों बुलाई गई महारैली?
आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में रैली कर रहे हैं। रैली में इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और कई अन्य दलों के नेता शामिल हैं।
भारी सुरक्षा और ट्रैफिक पाबंदियां
रामलीला मैदान में रैली के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं दिल्ली में ट्रैफिक पाबंदी लागू हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से बताया गया है कि कई इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां लागू रहेंगी।
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