गोबर-गोमूत्र लेकर भाजपा दफ्तर पहुंचे कांग्रेसी, अनोखे प्रदर्शन में शुद्धिकरण पर अड़े

देहरादून में बुधवार को कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेसी नेता गोबर और गोमूत्र लेकर भाजपा दफ्तर पहुंचे। शुद्धिकरण की बात कहकर नारेबाजी की।

उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने बढ़ते अपराधों को लेकर बलबीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गोबर-गोमूत्र से भरी मटकियां लेकर पहुंचे और भाजपा कार्यालय के शुद्धिकरण की बात कहकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने महिला उत्पीड़न के अधिकांश मामलों में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप लगाया।

बुधवार को उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करके नारेबाजी की। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोका। प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर गोबर से भरी मटकियां लेकर चढ़ गए और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया।

महिला अपराधों पर भाजपा को कोसा महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देहरादून देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में है। कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 4,337 मामले दर्ज हुए। इनमें से 867 बलात्कार और 637 बाल यौन शोषण के मामले हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी 2020 से 2022 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर में 12.9% की वृद्धि हुई है।

अपराध के आंकड़े छिपाकर भाजपा थपथपा रही पीठ कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं पर अत्याचार हर साल बढ़ रहे हैं। कहा कि भाजपा सरकार आंकड़े छिपाकर पीठ थपथपा रही है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि आए दिन उत्पीड़न की घटनाओं में भाजपा के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं का नाम आता है। पूर्व विधायक रंजीत रावत ने कहा कि महिला उत्पीड़न के अधिकांश मामलों में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल पाए जा रहे हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने कहा कि भाजपा राज में महिलाएं त्रस्त हैं।